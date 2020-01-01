DeRozan'ın Lakers'a takası, "tamamen devre dışı" olmayabilir

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan'ın Los Angeles Lakers'a takasının, "tamamen devre dışı kalmamış" olabileceği bildirildi.



DeRozan, Spurs ile oyuncu opsiyonunu tercih etmiş olsa da, yine de Lakers'a takas edilebileceği söylendi.



Lakers'ın, Kentavious Caldwell-Pope ile imza-ve-takas işlemi yapmaya karar verdiği takdirde, DeRozan'ın son şampiyon ekibe gidebileceği kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon Lakers için 26 maçta oynayan KCP, oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra serbest oyuncu olmuştu. Yine de Lakers ile daha iyi bir sözleşme yapabilme ve sonunda DeRozan ile takas edilebilme şansı bulunuyor.



ESPN'den Dave McMenamin, konuya şu şekilde açıklık getirdi:



"Bunun kesinlikle kendisinin bir ayağının dışarıda olduğu anlamına geldiğini düşünmüyorum, ama bu, normalden daha iyi bir maaş kazandığı anlamına geliyor. 8.5 milyon dolar tabii ki gerçek dünyada harika bir maaş, ancak temelde Lakers'ın playoff maratonu boyunca en iyi üçüncü oyuncusu olan üst düzey bir NBA ilk beş oyuncusu olarak, 12-14 veya 15 milyon dolarlık bir maaş aralığına bakıyor olması gerekiyor. Lakers, kendisinin Bird haklarına sahip olduğu için, bunu ona teklif edebilir. Ya da çekici bir imza-ve-takas parçası olabilir. DeMar DeRozan gibi bir adama ilgi duymaları açısından, işler tamamen devre dışı kalmamış olabilir."



