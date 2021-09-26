İtalya Serie A'daki ateşli derbide Lazio, evinde Roma ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi Lazio 3-2 kazandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio'ya galibiyeti getiren goller 10. dakikada Milinkovic-Savic, 19. dakikada Pedro ve 63. dakikada Felipe Anderson'dan geldi. Roma'nın gollerini ise 41. dakikada Ibanez ile 69. dakikada penaltıdan Veretout kaydetti.
Kıran kırana geçen mücadelede Roma'da 5 oyuncuya sarı kart çıkarken, Lazio'da ise 2 oyuncu sarı kart gördü.
Bu sonuçla sezonun ve son 3 maçının 2. yenilgisini alan Roma, 12 puanda kalırken, 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Lazio puanını 11'e yükseltti.
Roma, Serie A'da bir sonraki maçında evinde Empoli ile karşılaşacakken, Lazio ise Bologna deplasmanına gidecek.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio'ya galibiyeti getiren goller 10. dakikada Milinkovic-Savic, 19. dakikada Pedro ve 63. dakikada Felipe Anderson'dan geldi. Roma'nın gollerini ise 41. dakikada Ibanez ile 69. dakikada penaltıdan Veretout kaydetti.
Kıran kırana geçen mücadelede Roma'da 5 oyuncuya sarı kart çıkarken, Lazio'da ise 2 oyuncu sarı kart gördü.
Bu sonuçla sezonun ve son 3 maçının 2. yenilgisini alan Roma, 12 puanda kalırken, 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Lazio puanını 11'e yükseltti.
Roma, Serie A'da bir sonraki maçında evinde Empoli ile karşılaşacakken, Lazio ise Bologna deplasmanına gidecek.