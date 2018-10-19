Spor Toto 1. Ligi'nin 9. haftasında Denizlispor ile Afjet Afyonspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Denizlispor, Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup ederek son 5 maçtaki 4. galibiyetini elde etti.
Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ziya Alkurt, 48 ve 57. dakikalarda Mehmet Akyüz kaydetti.
Bu sonucun ardından Denizlispor, puanını puanını 16 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Afjet Afyonspor ise 11 puanla 9. sırada kaldı.
Spor Toto 1. Ligi'nin 10. haftasında Denizlispor, deplasmanda Altay'a konuk olacak. Afjet Afyonspor ise sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.
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Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ziya Alkurt, 48 ve 57. dakikalarda Mehmet Akyüz kaydetti.
Bu sonucun ardından Denizlispor, puanını puanını 16 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Afjet Afyonspor ise 11 puanla 9. sırada kaldı.
Spor Toto 1. Ligi'nin 10. haftasında Denizlispor, deplasmanda Altay'a konuk olacak. Afjet Afyonspor ise sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın