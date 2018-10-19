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Denizlispor'dan Afyonspor'a farklı tarife

Spor Toto 1. Ligi'nin 9. haftasının açılış maçında Denizlispor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Denizlispor'dan Afyonspor'a farklı tarife
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19 Ekim 2018 20:57
Spor Toto 1. Ligi'nin 9. haftasında Denizlispor ile Afjet Afyonspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Denizlispor, Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup ederek son 5 maçtaki 4. galibiyetini elde etti.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ziya Alkurt, 48 ve 57. dakikalarda Mehmet Akyüz kaydetti.

Bu sonucun ardından Denizlispor, puanını puanını 16 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Afjet Afyonspor ise 11 puanla 9. sırada kaldı.

Spor Toto 1. Ligi'nin 10. haftasında Denizlispor, deplasmanda Altay'a konuk olacak. Afjet Afyonspor ise sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.

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