08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Denizbank Tersane Istanbul Rowing Cup 2025 sona erdi

tersane istanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Denizbank tersane ıstanbul rowing cup,final müsabakalarıyla tamamlandı.

08 Eylül 2025 15:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Denizbank Tersane Istanbul Rowing Cup 2025 sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Tersane İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, final yarışlarıyla sona erdi.

Haliç'teki organizasyonun club costal yarışlarında ilk sırayı Hollanda ekibi RV Hollandia alırken İspanya'dan Real Club Mediterraneo ikinci, Mısır'dan Arab Contractors Kürek Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Birincinin 25 bin dolar ödül kazandığı yarışlarda ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin dolar ödül verildi.

Denizbank özel ödülünü İtalya'dan Societa Canottieri takımı kazandı.

Corporate sprint yarışlarının birincisi Turkcell Kürek Takımı olurken QNB Kürek Takımı ikinci, İş Bankası Kürek Takımı, üçüncü oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
