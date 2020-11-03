Delonte West'in rehabilitasyonu, oldukça iyi devam ediyor!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, eski oyuncusu Delonte West'in rehabilitasyon sürecinde nasıl ilerlediğine dair bir güncelleme paylaştı.
Cuban'ın Twitter'da paylaştığı iki fotoğraftan birinde West ve frizbi diskleri tutan diğer üç kişi görüldü. Diğerinde ise, West'in nehir gibi görünen bir yerde kürek çektiği göze çarptı.
Cuban, "Hepimiz bugünle ilgili harika hissettirecek bir şeyler aradığımız için, işte sizlere Delonte West ile ilgili son güncellememiz. Hala zorlu bir savaşta, ama tırmanışı sürüyor!" şeklinde bir tweet attı.
Dallas'ın sahibi, internette West'in köprünün altında uyuduğu ve yiyecek ve para dilendiği görülen birçok fotoğraf paylaşıldığını gördükten sonra, eski oyuncusunun uyuşturucu bağımlılığıyla başa çıkmak için hızlıca harekete geçmişti.