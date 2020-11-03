Delonte West'in rehabilitasyonu, oldukça iyi devam ediyor!

Because we all want something to feel great about today, here is your Delonte West update. It's still an uphill battle, but he is climbing ! pic.twitter.com/qLDVJDrSOQ



— Mark Cuban (@mcuban) November 3, 2020

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, eski oyuncusu Delonte West'in rehabilitasyon sürecinde nasıl ilerlediğine dair bir güncelleme paylaştı.Cuban'ın Twitter'da paylaştığı iki fotoğraftan birinde West ve frizbi diskleri tutan diğer üç kişi görüldü. Diğerinde ise, West'in nehir gibi görünen bir yerde kürek çektiği göze çarptı.Cuban,şeklinde bir tweet attı.Dallas'ın sahibi, internette West'in köprünün altında uyuduğu ve yiyecek ve para dilendiği görülen birçok fotoğraf paylaşıldığını gördükten sonra, eski oyuncusunun uyuşturucu bağımlılığıyla başa çıkmak için hızlıca harekete geçmişti.