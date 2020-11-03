Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Delonte West'in rehabilitasyonu, oldukça iyi devam ediyor!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, eski oyuncusu Delonte West'in rehabilitasyon sürecinde nasıl ilerlediğine dair bir güncelleme paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, eski oyuncusu Delonte West'in rehabilitasyon sürecinde nasıl ilerlediğine dair bir güncelleme paylaştı.

Cuban'ın Twitter'da paylaştığı iki fotoğraftan birinde West ve frizbi diskleri tutan diğer üç kişi görüldü. Diğerinde ise, West'in nehir gibi görünen bir yerde kürek çektiği göze çarptı.

Cuban, "Hepimiz bugünle ilgili harika hissettirecek bir şeyler aradığımız için, işte sizlere Delonte West ile ilgili son güncellememiz. Hala zorlu bir savaşta, ama tırmanışı sürüyor!" şeklinde bir tweet attı.

Dallas'ın sahibi, internette West'in köprünün altında uyuduğu ve yiyecek ve para dilendiği görülen birçok fotoğraf paylaşıldığını gördükten sonra, eski oyuncusunun uyuşturucu bağımlılığıyla başa çıkmak için hızlıca harekete geçmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal