08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Dele Alli, İngiltere'ye geri dönüyor!

Premier League'in eski yıldızı Dele Alli, Como'daki kabus gibi serüveninin ardından boşta kaldı ve İngiltere'ye dönerek Championship ekiplerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

08 Eylül 2025 15:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bir dönem Premier League'in en parlak yıldızlarından biri olan Dele Alli, futbol kariyerinde yeni bir dönüm noktasına geldi. Como macerası da hayal kırıklığıyla sona eren İngiliz orta saha oyuncusu artık boşta ve ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

COMO KABUSU

29 yaşındaki Alli, yaz aylarında transfer olduğu Como'da yalnızca 1 maçta forma giyebildi. Ancak AC Milan karşısında oyuna sonradan girdiği bu karşılaşmada yalnızca 10 dakika sahada kalabildi; kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Teknik direktör Cesc Fabregas, bu olayın ardından oyuncunun sözleşmesini feshederek İtalya serüvenini noktaladı.



YENİ TALİPLER: CHAMPIONSHIP KULÜPLERİ 

İngiliz basınına göre Alli için İngiltere'ye dönüş kapıda. Özellikle iddialı Championship takımlarının devreye girdiği belirtiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
