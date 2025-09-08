Dele Alli, İngiltere'ye geri dönüyor!

Bir dönem Premier League'in en parlak yıldızlarından biri olan Dele Alli, futbol kariyerinde yeni bir dönüm noktasına geldi. Como macerası da hayal kırıklığıyla sona eren İngiliz orta saha oyuncusu artık boşta ve ülkesine dönmeye hazırlanıyor.



COMO KABUSU



29 yaşındaki Alli, yaz aylarında transfer olduğu Como'da yalnızca 1 maçta forma giyebildi. Ancak AC Milan karşısında oyuna sonradan girdiği bu karşılaşmada yalnızca 10 dakika sahada kalabildi; kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Teknik direktör Cesc Fabregas, bu olayın ardından oyuncunun sözleşmesini feshederek İtalya serüvenini noktaladı.

İngiliz basınına göre Alli için İngiltere'ye dönüş kapıda. Özellikle iddialı Championship takımlarının devreye girdiği belirtiliyor.