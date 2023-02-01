Haber Tarihi: 01 Şubat 2023 10:58 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 10:58

DC geçer mi? AÖF DC geçer mi, ne demek?

DC geçer mi? AÖF DC geçer mi, ne demek sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer aldı. 2023 AÖF güz dönemi dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanması ardından harf notlarının anlamları tekrar gündeme geldi. Peki, DC geçer mi? AÖF DC geçer not mu, ne demek? Bütünlemeye kalır mı? İşte detaylar...

DC geçer mi? AÖF DC geçer mi, ne demek?
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 2022-2022 Güz Yarıyılı final sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilenlerden biri de harfli not sistemine göre, öğrencilerin geçip geçmediği oldu. Peki, DC geçer mi? AÖF DC geçer not mu, ne demek? Bütünlemeye kalır mı? İşte detaylar...

DC GEÇER Mİ?

AÖF DC koşullu geçer not harfidir.  Bu notlar ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00'ın üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez. Dolayısıyla, bu, öğrenci bu derslerden başarılı olmuştur anlamına gelir.

AÖF DC GEÇER Mİ?

AÖF DC koşullu geçer harf notudur.

KISACA
 AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Koşullu Geçme Nedir?

Üniversitelerde genellikle final haftası sınavlardan sonra sık sık duyulan soruların başında gelmektedir. En önemlisi de okula yeni başlayan veya mezuniyeti yaklaşan öğrenciler bu sorular ile cebelleşmekte ve cevap aramaktadır. Peki koşullu geçme nedir?

Şartlı Geçme Nedir?
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Final haftasında sistem de açıklanan notlar sonrasında bazı derslerin vize ve final ortalaması sonucu oluşan sayısal notun karşılığı olan harf notu DC, DD olabilir. Bu durumda DC, DD yazıyor ise sistemde koşullu geçmişsiniz demektir. Bu durumda yapılması gereken bazı durumlar vardır. Üniversitelerde ders almanıza engel olabilir bu durum, çünkü 4'lük sistem üzerinden DD=1, DC=1,5 anlamına gelir. Ortalamayı düşüren etkenlerden biridir. Bu durum sonrası sınıf geçme notu olduğu için örnek bahsetmek gerekirse İnönü Üniversitesi genel ortalama 2 altı olan öğrencilere üstten ders vermiyor. Bu durumla karşılaşmamak için ortalamayı yüksek tutmak zorundasınız.

Ama her halükarda dersten geçmiş sayılırsınız. Fakat üniversiteden mezun olacağınız zaman genel ortalama 2 üstü olması gerekir. Yoksa okulu bitiremezsiniz.

DC ve DD İle Geçilir Mi?

Bazı üniversite öğretmenleri harf notu olarak DC ve DD notunu açmıyor. Dolayısı ile sistemde harf notu olarak sadece AA, AB, BB, CB, CC, FF görebilirsiniz. Zaten bu gibi durumlarda DC veya DD alınma ihtimali yoktur.


Ama sistemde DC, DD yazıyor ise şartlı geçtiniz demektir. Bu da sizin rahat bir nefes almanıza fayda sağlayacaktır. Geçici dahi olsa bir çözümdür. Gelecek yıl aynı dönemde bu dersleri tekrar alarak yükseltme hakkına sahipsiniz.

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