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Davis: "LeBron artık beni şaşırtmıyor"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, LeBron James'in bu sezon gösterdiği performans hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, LeBron James'in bu sezon gösterdiği performans hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Davis, James'in NBA'deki 18'inci yılında yaptıklarına şaşırmadığını söyledi.

"Hiç de şaşırtıcı değil. Bunu 18'inci yılında görmek çılgınca, ama ortaya koyduğu rakamlar şaşırtıcı değil. Bu sadece nasıl bir oyuncu olduğunun bir kanıtı. Sıkı çalışan bir adam.

Bizler 'Vites yükseltme' terimini kullanmayı pek sevmiyoruz. Hep yüksek viteste olmayı istiyoruz."

James ve Davis dün gece toplamda 52 sayı (26'lar sayı) kaydederek, Lakers'ı Memphis Grizzlies karşısında 94-92 galibiyete taşıdılar:


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