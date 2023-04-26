CW Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek? | CW Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

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CW Enerji halka arz talep toplama süreci başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan şirketin yüzde 20,20'lik bölümü halka arz olacak. CW Enerji Mühendislik'in 105 milyon lira olan mevcut sermayesi 123 milyon 750 bine yükseltilecek. 18 milyon 750 bin liralık bedelli sermaye artışı yapılacak. Planlanan 6 milyon 250 bin pay satışı ek olarak da 5 milyon pay satışı gerçekleştirilecek. Yatırımcılar da "CW Enerji halka arz eşit mi oransal mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, CW Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalar satıyor?CW Enerji halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.Güneş paneli üreticisi CW Enerji'nin yüzde 20,20'lik bölümünün halka arzı, 26-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz fiyatı 108,60 lira olarak belirlendi.CW Enerji halk arz aşamasında satılan paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.26-28 Nisan tarihleri arasında halka arzı gerçekleştirilen CW Enerji'de pay edilen miktar 25.000.000 lot olacak. Ayrıca 5.000.000 lot ek pay dahil edilecek. Ek satış dahil bu rakam 30.000.000 TL'ye çıkarılacak. Halka arz sürecinin ardından şirket Borsa İstanbul'da CWENE koduyla işlem görecek.Buna göre CW Enerji Mühendislik'in 105 milyon lira olan mevcut sermayesi 123 milyon 750 bine yükseltilecek. 18 milyon 750 bin liralık bedelli sermaye artışı yapılacak. Planlanan 6 milyon 250 bin pay satışı ek olarak da 5 milyon pay satışı gerçekleştirilecek.Mevcut ortaklardan Tarzan Tarık Sarvan'ın sahip olduğu 6.250.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan yine Tarzan Tarık Sarvan'a ait 5.000.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.Cw Enerji QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde halka arz edilecek. Halka arz sürecini QNB Finans Yatırım ile Deniz Yatırım yönetecek.