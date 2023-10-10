Haber Tarihi: 10 Ekim 2023 13:57 - Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 14:05

Cumhuriyet Dönemi Yazarları ve Eserleri (Tablo)

Türk edebiyatı belirli dönemlere ayrılmaktadır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü ve yazılı olarak iki kategoride incelenmektedir. İslamiyet kabulünden sonraki Türk edebiyatı ise divan, halk ve anonim olmak üzere incelenmektedir. Batı tesirindeki Türk edebiyatını da Tanzimat, Serveti Fünun ve Fecri Ati edebiyatı meydana getirmektedir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı da belirli bir zaman aralığını kapsamaktadır. Cumhuriyet dönemi yazarları kimlerdir, dönemin özellikleri nedir, Cumhuriyet dönemi yazarlarının eserleri ve kitapları nelerdir detayları ile derledik.

Cumhuriyet Dönemi Yazarları ve Eserleri (Tablo)
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Cumhuriyetin ilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesini başarıyla sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında 'Beş Hececiler' olarak adlandırılan şairler topluluğu, en parlak dönemlerini yaşamaktaydı. Yine bu yıllarda Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle, genel olarak Anadolu'ya bir yönelim başlamıştır.
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Tanzimat, Servetifünun, Fecriati ve Millî Edebiyatın oluşturduğu zemin üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet devri edebiyatının ilk dönem eserleri, değişen siyasî, sosyal ve kültürel çerçevenin etkilerini taşır. Ömer Seyfettin'le başlayan dildeki sadeleşme hareketi, artık iyice yerleşmiş; aruz bırakılarak hece kullanılmıştır. Şiirde ve düz yazıda toplumun her kesiminden gelen sanatçılar sayesinde konular oldukça genişlemiştir. Buna bağlı olarak mekânlar da çeşitlilik kazanmıştır. Anadolu'ya daha çok yer verilmiştir. Roman ve hikâyelerde toplum sorunları, gözleme dayanan bir gerçeklikle anlatılmış, Kurtuluş Savaşı dönemi ve o zamanki toplum hayatı edebiyata yansımıştır.



CUMHURİYET DÖNEMİ YAZARLARI VE ESERLERİ


Öğretici Metin Yazarları

Nurullah Ataç

Karalama Defteri (Deneme)

Günlerin Getirdiği (Deneme)

Okuruma Mektuplar (Deneme)


Suut Kemal Yetkin

Günlerin Götürdüğü (Deneme)

Edebiyat Üzerine (Deneme)

Falih Rıfkı Atay

Ateş ve Güneş (Hatıra)

Zeytindağı (Hatıra)

Çankaya (Hatıra)

Denizaşırı (Gezi)

Tuna Kıyıları (Gezi)

Şevket Rado

Eşref Saat (Deneme)

Cemil Meriç

Bu Ülke (Deneme)

Jurnal (Günlük, Biyografi, Hatıra)

Sabahattin Eyüboğlu

Mavi ve Kara (Deneme)

Şevket Süreyya Aydemir

Tek Adam (Biyografi)

Suyu Arayan Adam (Otobiyografi)

Ruşen Eşref Ünaydın

Diyorlar ki (Mülakat)

Azra Erhat

Mavi Anadolu (Gezi)

İşte İnsan - Ecce Homo (Deneme)

Pertev Naili Boratav

Az Gittik Uz Gittik (İnceleme)

Köroğlu Destanı (İnceleme)

Eflatun Cem Güney

Bir Varmış Bir Yokmuş

İsmail Habib Sevük

Türk Teceddüt Edebiyatı (Edebiyat Tarihi)

Mehmet Kaplan

Nesillerin Ruhu (Deneme)

Salah Birsel

Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu (Deneme)

Boğaziçi Şıngır Mıngır (Deneme)

Şairler

 Necip Fazıl Kısakürek

Kaldırımlar (Şiir Kitabı)

Çile (Şiir Kitabı)

Örümcek Ağı (Şiir Kitabı)

Ben ve Ötesi (Şiir Kitabı)

Sonsuzluk Kervanı (Şiir Kitabı)

Reis Bey (Tiyatro)

Bir Adam Yaratmak (Tiyatro)

Ağaç (Dergi)

Büyük Doğu (Dergi)

Cahit Sıtkı Tarancı

Ömrümde Sükût (Şiir Kitabı)

Otuz Beş Yaş (Şiir Kitabı)

Düşten Güzel (Şiir Kitabı)

Sonrası (Şiir Kitabı)

Ziya'ya Mektuplar (Mektup)

Ahmet Hamdi Tanpınar

Şiirler (Şiir Kitabı)

Bursa'da Zaman, Ne İçindeyim Zamanın (Ünlü Şiirleri)

Mahur Beste (Roman)

Sahnenin Dışındakiler (Roman)

Huzur (Roman)

Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Roman)

Beş Şehir (Deneme)

Abdullah Efendi'nin Rüyaları (Hikâye)

Ahmet Muhip Dıranas

Şiirler (Şiir Kitabı)

Fahriye Abla, Olvido, Kar, Serenat (Ünlü Şiirleri)

Gölgeler (Tiyatro)

Ziya Osman Saba

Sebil ve Güvercinler (Şiir Kitabı)

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi (Hikâye)

Yaşar Nabi Nayır

Varlık (Dergi)

Kenan Hulusi Koray

Osmanoflar (Roman)

Nazım Hikmet

835 Satır (Şiir Kitabı)

Şeyh Bedrettin Destanı (Şiir Kitabı)

Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı (Şiir Kitabı)

Kuvayımilliye Destanı (Şiir Kitabı)

Memleketimden İnsan Manzaraları (Şiir Kitabı)

Ercüment Behzat Lav

S.O.S (Şiir Kitabı)

Kaos (Şiir Kitabı)

Mau Mau (Şiir Kitabı)

İlhami Bekir Tez

24 Saat (Şiir Kitabı)

Mavi Kitap (Ortak Şiir Kitabı)

Ahmet Kutsi Tecer

Şiirler

Orda Bir Köy Var Uzakta, Nerdesin (Ünlü Şiirleri)

Koçyiğit Köroğlu (Tiyatro)

Köşebaşı (Tiyatro)

Orhan Şaik Gökyay

Şiirlerini kitaplaştırmamış.

Bu Vatan Kimin (Ünlü Şiiri)

Destursuz Bağa Girenler (Eleştiri)

Kemalettin Kamu

Şiirlerini kitaplaştırmamış.

Gurbet, Bingöl Çobanları (Ünlü Şiirleri)

Faruk Nafiz Çamlıbel

Dinle Neyden (Şiir Kitabı)

Çoban Çeşmesi (Şiir Kitabı)

Han Duvarları, Sanat, Çoban Çeşmesi (Ünlü Şiirleri)

Canavar (Oyun)

Akın (Oyun)

Orhan Seyfi Orhon

Fırtına ve Kar (Şiir Kitabı)

Peri Kızıyla Çoban Hikayesi (Şiir Kitabı)

Çınaraltı (Dergi)

Yusuf Ziya Ortaç

Akından Akına (Şiir Kitabı)

Binnaz (Oyun)

Akbaba (Dergi)

Halit Fahri Ozansoy

Cenk Duyguları (Şiir Kitabı)

Aruza Veda (Ünlü Şiiri)

Baykuş (Oyun)

Enis Behiç Koryürek

Miras (Şiir Kitabı)

Vâridat-ı Süleyman (Şiir Kitabı)

Orhan Veli Kanık

Garip (Ortak Şiir Kitabı)

Vazgeçemediğim (Şiir Kitabı)

Destan Gibi (Şiir Kitabı)

Yenisi (Şiir Kitabı)

Karşı (Şiir Kitabı)

Melih Cevdet Anday

Garip (Ortak Şiir Kitabı)

Rahatı Kaçan Ağaç (Şiir Kitabı)

Telgrafhane (Şiir Kitabı)

Kolları Bağlı Odysseus (Şiir Kitabı)

Oktay Rifat Horozcu

Garip (Ortak Şiir Kitabı)

Karga ile Tilki (Şiir Kitabı)

Perçemli Sokak (Şiir Kitabı)

Çobanıl Şiirler (Şiir Kitabı)

Rıfat Ilgaz

Sınıf (Şiir Kitabı)

Yaşadıkça (Şiir Kitabı)

Hababam Sınıfı (Roman)

Karartma Geceleri (Roman)

Sarı Yazma (Roman)

Markopaşa (Dergi)

Hasan İzzettin Dinamo

Karacaahmet Senfonisi (Şiir Kitabı)

Kutsal İsyan (Roman)

Kutsal Barış (Roman)

Ceyhun Atuf Kansu

Bir Çocuk Bahçesinde (Şiir Kitabı)

Kızamık Ağıdı, Dünyanın Bütün Çiçekleri (Ünlü Şiirleri)

A. Kadir

Tebliğ (Şiir Kitabı)

Hoş Geldin Halil İbrahim (Şiir Kitabı)

Ahmet Arif

Hasretinden Prangalar Eskittim (Şiir Kitabı)

Cahit Irgat

Irgat'ın Türküsü (Şiir Kitabı)

Enver Gökçe

Dost Dost İlle Kavga (Şiir Kitabı)

Panzerler Üstümüze Kalkar (Şiir Kitabı)

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Üç Şehitler Destanı (Şiir Kitabı)

Çakırın Destanı (Şiir Kitabı)

Çocuk ve Allah (Şiir Kitabı)

Havaya Çizilen Dünya (Şiir Kitabı)

Behçet Necatigil

Kapalı Çarşı (Şiir Kitabı)

Çevre (Şiir Kitabı)

Evler (Şiir Kitabı)

Sevgilerde, Evin Halleri (Ünlü Şiirleri)

Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü

Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü

Cahit Külebi

Adamın Biri (Şiir Kitabı)

Rüzgar (Şiir Kitabı)

Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda (Şiir Kitabı)

Sivas Yollarında, Tokat'a Doğru, Hikaye (Ünlü Şiirleri)

Özdemir Asaf

Dünya Gözüme Kaçtı (Şiir Kitabı)

Sen Sen Sen (Şiir Kitabı)

Lavinia (Önemli Şiiri)

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Yaradana Mektuplar (Şiir Kitabı)

Karadut (Şiir Kitabı)

Sitem, Karadut, İstanbul Destanı (Ünlü Şiirleri)

Attila İlhan

Ben Sana Mecburum (Şiir Kitabı)

Sisler Bulvarı (Şiir Kitabı)

Yağmur Kaçağı (Şiir Kitabı)

Kurtlar Sofrası (Roman)

Dersaadet'te Sabah Ezanları (Roman)

Asaf Halet Çelebi

He (Şiir Kitabı)

Lâmelif (Şiir Kitabı)

Om Mani Padme Hum (Şiir Kitabı)

Cahit Zarifoğlu

İşaret Çocukları (Şiir Kitabı)

Yedi Güzel Adam (Şiir Kitabı)

Menziller (Şiir Kitabı)

Korku ve Yakarış (Şiir Kitabı)

Erdem Bayazıt

Sebep Ey (Şiir Kitabı)

Risaleler (Şiir Kitabı)

Hilmi Yavuz

Bedreddin Üzerine Şiirle (Şiir Kitabı)

Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize (Şiir Kitabı)

Yavuz Bülent Bakiler

Harman (Şiir Kitabı)

Bekir Sıtkı Erdoğan

Binbirinci Gece (Hancı), Kışlada Bahar (Önemli Şiirleri)

Edip Cansever

Yerçekimli Karanfil (Şiir Kitabı)

Umutsuzlar Parkı (Şiir Kitabı)

Turgut Uyar

Dünyanın En Güzel Arabistanı (Şiir Kitabı)

Göğe Bakma Durağı (Şiir Kitabı)

İlhan Berk

Güneşi Yakanların Selamı (Şiir Kitabı)

İstanbul Kitabı (Şiir Kitabı)

Galile Denizi (Şiir Kitabı)

Çivi Yazısı (Şiir Kitabı)

Sezai Karakoç

Hızırla Kırk Saat (Şiir Kitabı)

Taha'nın Kitabı / Gül Muştusu (Şiir Kitabı)

Körfez / Şahdamar / Sesler (Şiir Kitabı)

Diriliş Neslinin Amentüsü (Düşünce)

Monna Rosa (Ünlü Şiiri)

Cemal Süreya

Üvercinka (Şiir Kitabı)

Beni Öp Sonra Doğur Beni (Şiir Kitabı)

Ece Ayhan

Zambaklı Padişah (Şiir Kitabı)

Kınar Hanımın Denizleri (Şiir Kitabı)

Yort Savul (Şiir Kitabı)

Ataol Behramoğlu

Bir Gün Mutlaka (Şiir Kitabı)

Aşk İki Kişiliktir (Şiir Kitabı)

Bebeklerin Ulusu Yok (Şiir Kitabı)

İsmet Özel

Erbain (Şiir Kitabı)

Evet İsyan (Şiir Kitabı)

Celladıma Gülümserken (Şiir Kitabı)

Süreyya Berfe

Gün Ola (Şiir Kitabı)

Savrulan (Şiir Kitabı)

Roman ve Hikaye Yazarları

 

Halide Edip Adıvar

Seviyye Talip (Roman)

Handan (Roman)

Yeni Turan (Roman)

Vurun Kahpeye (Roman)

Ateşten Gömlek (Roman)

Sinekli Bakkal (Roman)

Harap Mabetler (Hikaye)

Dağa Çıkan Kurt (Hikaye)

Mor Salkımlı Ev (Hatıra)

Türk'ün Ateşle İmtihanı (Hatıra)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Bir Sürgün (Roman)

Kiralık Konak (Roman)

Hüküm Gecesi (Roman)

Nur Baba (Roman)

Sodom ve Gomore (Roman)

Yaban (Roman)

Ankara (Roman)

Panorama (Roman)

Milli Savaş Hikâyeleri (Hikaye)

Zoraki Diplomat (Hatıra)

Reşat Nuri Güntekin

Çalıkuşu (Roman)

Acımak (Roman)

Yeşil Gece (Roman)

Yaprak Dökümü (Roman)

Dudaktan Kalbe (Roman)

Tanrı Misafiri (Hikaye)

Hülleci (Oyun)

Balıkesir Muhasebecisi (Oyun)

Anadolu Notları (Gezi)

Hüseyin Nihal Atsız

Bozkurtların Ölümü (Roman)

Bozkurtlar Diriliyor (Roman)

Deli Kurt (Roman)

Ruh Adam (Roman)

Orhun (Dergi)

Orkun (Dergi)

Ötüken (Dergi)

Mithat Cemal Kuntay

Türk'ün Şehnamesinden (Şiir Kitabı)

Üç İstanbul (Roman)

Aka Gündüz

Dikmen Yıldızı (Roman)

Emine Işınsu

Azap Toprakları (Roman)

Ak Topraklar (Roman)

Sancı (Roman)

Tutsak (Roman)

Mahmut Makal

Bizim Köy (Roman, Hatıra, Günlük)

Sadri Ertem

Çıkrıklar Durunca (Roman)

Bacayı İndir Bacayı Kaldır (Hikaye)

Sabahattin Ali

Kuyucaklı Yusuf (Roman)

Kürk Mantolu Modanna (Roman)

İçimizdeki Şeytan (Roman)

Değirmen (Hikâye)

Kağnı (Hikâye)

Ses (Hikâye)

Yeni Dünya (Hikâye)

Sırça Köşk (Hikâye)

Markopaşa (Dergi)

Kemal Tahir

Sağırdere (Roman)

Devlet Ana (Roman)

Yorgun Savaşçı (Roman)

Esir Şehrin İnsanları (Roman)

Esir Şehrin Mahpusu (Roman)

Yol Ayrımı (Roman)

Karılar Koğuşu (Roman)

Köyün Kamburu (Roman)

Göl İnsanları (Hikaye)

Aziz Nesin

Zübük (Roman)

Surname (Roman)

Şimdiki Çocuklar Bir Harika (Roman)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Roman)

Gol Kralı Sait (Roman)

Toros Canavarı (Hikaye / Oyun)

Orhan Kemal

Baba Evi (Roman)

Avare Yıllar (Roman)

Murtaza  (Roman)

Eskici ve Oğulları (Roman)

Bereketli Topraklar Üzerinde (Roman)

Vukuat Var (Roman)

Hanımın Çiftliği (Roman)

Kaçak (Roman)

72.Koğuş (Hikaye)

Ekmek Kavgası (Hikaye)

Samim Kocagöz

Kalpaklılar (Roman)

Doludizgin (Roman)

Bir Karış Toprak (Roman)

Bir Çift Öküz (Roman)

Yaşar Kemal

İnce Memed (Roman)

Ölmez Otu (Roman)

Ortadirek (Roman)

Yer Demir Gök Bakır (Roman)

Demirciler Çarşısı Cinayeti (Roman)

Yusufçuk Yusuf (Roman)

Üç Anadolu Efsanesi (Roman)

Ağrı Dağı Efsanesi (Roman)

Çakırcalı Efe (Roman)

Binboğalar Efsanesi (Roman)

Sarı Sıcak (Hikâye)

Kemal Bilbaşar

Cemo (Roman)

Memo (Roman)

Başka Olur Ağaların Düğünü (Roman)

Fakir Baykurt

Yılanların Öcü (Roman)

Irazca'nın Dirliği (Roman)

Kara Ahmet Destanı (Roman)

Kaplumbağalar (Roman)

Tırpan (Roman)

Abbas Sayar

Yılkı Atı (Roman)

Çelo (Roman)

Dik Bayır (Roman)

Can Şenliği (Roman)

Talip Apaydın

Sarı Traktör (Roman)

Toz Duman İçinde (Roman)

Vatan Dediler (Roman)

Köylüler (Roman)

Peyami Safa

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Roman)

Fatih-Harbiye (Roman)

Sözde Kızlar (Roman)

Mahşer (Roman)

Matmazel Noralya'nın Koltuğu (Roman)

Yalnızız (Roman)

Cingöz Recai (Polisiye)

Memduh Şevket Esendal

Ayaşlı ve Kiracıları (Roman)

Vassaf Bey (Roman)

Mendil Altında (Hikaye)

Otlakçı (Hikaye)

Tarık Buğra

Küçük Ağa (Roman)

Osmancık (Roman)

Siyah Kehribar (Roman)

Yağmur Beklerken (Roman)

Abdülhak Şinasi Hisar

Fehim Bey ve Biz (Roman)

Çamlıca'daki Eniştemiz (Roman)

Ali Nizamî Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği (Roman)

Boğaziçi Mehtapları (Hatıra)

Boğaziçi Yalıları (Hatıra)

Geçmiş Zaman Köşkleri (Hatıra)

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı)

Aganta Burina Burinata (Roman)

Uluç Reis (Roman)

Turgut Reis (Roman)

Deniz Gurbetçileri (Roman)

Mavi Sürgün (Hatıra)

Samiha Ayverdi

İbrahim Efendi Konağı (Hatıra Roman)

Mustafa Kutlu

Uzun Hikaye (Hikaye)

Sait Faik Abasıyanık

Semaver (Hikâye)

Mahalle Kahvesi (Hikâye)

Lüzumsuz Adam (Hikâye)

Alemdağ'da Var Bir Yılan (Hikaye)

Medar-ı Maişet Motoru (Roman)

Kayıp Aranıyor (Roman)

Haldun Taner

Yaşasın Demokrasi (Hikaye)

Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu (Hikâye)

On İkiye Bir Var (Hikâye)

Fazilet Eczanesi (Oyun)

Keşanlı Ali Destanı (Oyun) 

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Oyun)

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (Oyun)

Ayışığında Şamata (Oyun)

Yusuf Atılgan

Aylak Adam (Roman)

Anayurt Oteli (Roman)

Canistan (Roman)

Bodur Minareden Öte (Hikaye)

Adalet Ağaoğlu

Ölmeye Yatmak (Roman)

Bir Düğün Gecesi (Roman)

Fikrimin İnce Gülü (Roman)

Yüksek Gerilim (Hikaye)

Çatıdaki Çatlak (Oyun)

Oktay Akbal

Önce Ekmekler Bozuldu (Hikaye)

Aşksız İnsanlar (Hikaye)

Bizans Definesi (Hikaye)

Garipler Sokağı (Roman)

Nezihe Meriç

Bozbulanık (Hikaye)

Topal Koşma (Hikaye)

Korsan Çıkmazı (Roman)

Leyla Erbil

Tuhaf Bir Kadın (Roman)

Karanlığın Günü (Roman)

Tuhaf Bir Erkek (Roman)

Bilge Karasu

Troya'da Ölüm Vardı (Hikaye)

Göçmüş Kediler Bahçesi (Hikaye)

Kısmet Büfesi (Hikaye)

Lağımlaranası ya da Beyoğlu (Hikaye)

Gece (Roman)

Tomris Uyar

İpek ve Bakır (Hikaye)

Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi (Hikaye)

Dizboyu Papatyalar (Hikaye)

Yürekte Bukağı (Hikaye)

Gündökümü (Günlük)

Oğuz Atay

Tutunamayanlar (Roman)

Tehlikeli Oyunlar (Roman)

Eylembilim (Roman)

Bir Bilim Adamının Romanı (Biyografik Roman)

Ferit Edgü

Kimse (Roman)

O / Hakkâri'de Bir Mevsim (Roman)

Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı (Roman)

Yaralı Zaman (Roman)

Vüs'at O. Bener

Bay Muannit Sahtegi'nin Notları (Roman)

Rasim Özdenören

Gül Yetiştiren Adam (Roman)

Orhan Pamuk

Cevdet Bey ve Oğulları (Roman)

Beyaz Kale (Roman)

Sessiz Ev (Roman)

Kara Kitap (Roman)

Yeni Hayat (Roman)

Kar (Roman)

Benim Adım Kırmızı (Roman)

Nazlı Eray

Ah Bayım Ah (Hikaye)

Kız Öpme Kuyruğu (Hikaye)

Aşk Artık Burada Oturmuyor (Hikaye)

Pasifik Günleri (Roman)

Arzu Sapağında İnecek Var (Roman)

Sevinç Çokum

Hilal Görününce (Roman)

Ağustos Başağı (Roman)

Kırmalı Etekler (Roman)

Rozalya Ana (Hikaye)

Selim İleri

Destan Gönüller (Roman)

Cumartesi Yalnızlığı (Hikaye)

Pastırma Yazı (Hikaye)

Pınar Kür

Asılacak Kadın (Roman)

Bir Cinayet Romanı (Roman)

İnci Aral

Yeşil (Roman)

Mor (Roman)

Safran Sarı (Roman)

Ağda Zamanı (Hikaye)

Füruzan

Parasız Yatılı (Hikaye)

Benim Sinemalarım (Hikaye)

Gecenin Öteki Yüzü (Hikaye)

Gül Mevsimidir (Uzun Hikaye)

47'liler (Roman)

Berlin'in Nar Çiçeği (Roman)

Latife Tekin

Sevgili Arsız Ölüm (Roman)

Berci Kristin Çöp Masalları (Roman)

Unutma Bahçesi (Roman)

Muinar (Roman)

Tiyatro Yazarları

 

Musahipzâde Celal

İstanbul Efendisi (Oyun)

Fermanlı Deli Hazretleri (Oyun)

Aynaroz Kadısı (Oyun)

Cevat Fehmi Başkut

Buzlar Çözülmeden

Paydos

Harput'ta Bir Amerikalı

Sabahattin Kudret Aksal

Kahvede Şenlik Var (Oyun)

Kral Üşümesi (Oyun)

Bay Hiç (Oyun)

Gazoz Ağacı (Hikaye)

Oktay Arayıcı

Rumuz Goncagül (Oyun)

Güngör Dilmen

Deli Dumrul (Oyun)

Midas'ın Kulakları (Oyun)

Kurban (Oyun)

Akad'ın Yayı (Oyun)

Canlı Maymun Lokantası (Oyun)

Sermet Çağan

Ayak Bacak Fabrikası (Oyun)

Refik Erduran

Cengiz Han'ın Bisikleti (Oyun)

Bir Kilo Namus (Oyun)

Turan Oflazoğlu

Kösem Sultan

Deli İbrahim

IV. Murat

Recep Bilginer

Sarı Naciye

Necati Cumalı

Boş Beşik (Oyun)

Susuz Yaz (Hikaye / Oyun)

Nalınlar (Oyun)

Zeliş (Roman)

Acı Tütün (Roman)

Turgut Özakman

Sarıpınar 1914 (Oyun)

Ocak (Oyun)

Töre (Oyun)

Fehim Paşa Konağı (Oyun)

Resimli Osmanlı Tarihi (Oyun)

Şu Çılgın Türkler (Roman)

Orhan Asena

Gılgamış / Tanrılar ve İnsanlar (Oyun)

Fadik Kız (Oyun)

Hürrem Sultan (Oyun)

Atçalı Kel Mehmet (Oyun)

Vasıf Öngören

Asiye Nasıl Kurtulur (Oyun)

Zengin Mutfağı (Oyun)

Başar Sabuncu

Mutemet Ali Rıza Bey (Oyun)

Not: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatındaki yüzlerce eser içinde sınavda sorulabilecek ya da şıklarda geçebilecek eserlere dair bir çalışmadır. Bu nedenle her sanatçıya yer verilmediği gibi ismi geçen sanatçıların da önemli görülen eserleri çalışmaya alınmıştır. Çalışmayı aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak pdf olarak indirebilirsiniz.

 

 

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