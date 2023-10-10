Cumhuriyet Dönemi Yazarları ve Eserleri (Tablo)

Cumhuriyetin ilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesini başarıyla sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında 'Beş Hececiler' olarak adlandırılan şairler topluluğu, en parlak dönemlerini yaşamaktaydı. Yine bu yıllarda Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle, genel olarak Anadolu'ya bir yönelim başlamıştır.
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Tanzimat, Servetifünun, Fecriati ve Millî Edebiyatın oluşturduğu zemin üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet devri edebiyatının ilk dönem eserleri, değişen siyasî, sosyal ve kültürel çerçevenin etkilerini taşır. Ömer Seyfettin'le başlayan dildeki sadeleşme hareketi, artık iyice yerleşmiş; aruz bırakılarak hece kullanılmıştır. Şiirde ve düz yazıda toplumun her kesiminden gelen sanatçılar sayesinde konular oldukça genişlemiştir. Buna bağlı olarak mekânlar da çeşitlilik kazanmıştır. Anadolu'ya daha çok yer verilmiştir. Roman ve hikâyelerde toplum sorunları, gözleme dayanan bir gerçeklikle anlatılmış, Kurtuluş Savaşı dönemi ve o zamanki toplum hayatı edebiyata yansımıştır. CUMHURİYET DÖNEMİ YAZARLARI VE ESERLERİ
Öğretici Metin Yazarları Nurullah Ataç
Karalama Defteri (Deneme)
Günlerin Getirdiği (Deneme)
Okuruma Mektuplar (Deneme)
Suut Kemal Yetkin
Günlerin Götürdüğü (Deneme)
Edebiyat Üzerine (Deneme) Falih Rıfkı Atay
Ateş ve Güneş (Hatıra)
Zeytindağı (Hatıra)
Çankaya (Hatıra)
Denizaşırı (Gezi)
Tuna Kıyıları (Gezi) Şevket Rado
Eşref Saat (Deneme) Cemil Meriç
Bu Ülke (Deneme)
Jurnal (Günlük, Biyografi, Hatıra) Sabahattin Eyüboğlu
Mavi ve Kara (Deneme) Şevket Süreyya Aydemir
Tek Adam (Biyografi)
Suyu Arayan Adam (Otobiyografi) Ruşen Eşref Ünaydın
Diyorlar ki (Mülakat)
Azra Erhat
Mavi Anadolu (Gezi)
İşte İnsan - Ecce Homo (Deneme) Pertev Naili Boratav
Az Gittik Uz Gittik (İnceleme)
Köroğlu Destanı (İnceleme) Eflatun Cem Güney
Bir Varmış Bir Yokmuş İsmail Habib Sevük
Türk Teceddüt Edebiyatı (Edebiyat Tarihi) Mehmet Kaplan
Nesillerin Ruhu (Deneme) Salah Birsel
Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu (Deneme)
Boğaziçi Şıngır Mıngır (Deneme) Şairler
Necip Fazıl Kısakürek
Kaldırımlar (Şiir Kitabı)
Çile (Şiir Kitabı)
Örümcek Ağı (Şiir Kitabı)
Ben ve Ötesi (Şiir Kitabı)
Sonsuzluk Kervanı (Şiir Kitabı)
Reis Bey (Tiyatro)
Bir Adam Yaratmak (Tiyatro)
Ağaç (Dergi)
Büyük Doğu (Dergi) Cahit Sıtkı Tarancı
Ömrümde Sükût (Şiir Kitabı)
Otuz Beş Yaş (Şiir Kitabı)
Düşten Güzel (Şiir Kitabı)
Sonrası (Şiir Kitabı)
Ziya'ya Mektuplar (Mektup) Ahmet Hamdi Tanpınar
Şiirler (Şiir Kitabı)
Bursa'da Zaman, Ne İçindeyim Zamanın (Ünlü Şiirleri)
Mahur Beste (Roman)
Sahnenin Dışındakiler (Roman)
Huzur (Roman)
Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Roman)
Beş Şehir (Deneme)
Abdullah Efendi'nin Rüyaları (Hikâye) Ahmet Muhip Dıranas
Şiirler (Şiir Kitabı)
Fahriye Abla, Olvido, Kar, Serenat (Ünlü Şiirleri)
Gölgeler (Tiyatro)
Ziya Osman Saba
Sebil ve Güvercinler (Şiir Kitabı)
Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi (Hikâye) Yaşar Nabi Nayır
Varlık (Dergi)
Kenan Hulusi Koray
Osmanoflar (Roman) Nazım Hikmet
835 Satır (Şiir Kitabı)
Şeyh Bedrettin Destanı (Şiir Kitabı)
Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı (Şiir Kitabı)
Kuvayımilliye Destanı (Şiir Kitabı)
Memleketimden İnsan Manzaraları (Şiir Kitabı) Ercüment Behzat Lav
S.O.S (Şiir Kitabı)
Kaos (Şiir Kitabı)
Mau Mau (Şiir Kitabı)
İlhami Bekir Tez
24 Saat (Şiir Kitabı)
Mavi Kitap (Ortak Şiir Kitabı) Ahmet Kutsi Tecer Şiirler
Orda Bir Köy Var Uzakta, Nerdesin (Ünlü Şiirleri)
Koçyiğit Köroğlu (Tiyatro)
Köşebaşı (Tiyatro)
Orhan Şaik Gökyay
Şiirlerini kitaplaştırmamış.
Bu Vatan Kimin (Ünlü Şiiri)
Destursuz Bağa Girenler (Eleştiri) Kemalettin Kamu
Şiirlerini kitaplaştırmamış.
Gurbet, Bingöl Çobanları (Ünlü Şiirleri) Faruk Nafiz Çamlıbel
Dinle Neyden (Şiir Kitabı)
Çoban Çeşmesi (Şiir Kitabı)
Han Duvarları, Sanat, Çoban Çeşmesi (Ünlü Şiirleri)
Canavar (Oyun)
Akın (Oyun) Orhan Seyfi Orhon
Fırtına ve Kar (Şiir Kitabı)
Peri Kızıyla Çoban Hikayesi (Şiir Kitabı)
Çınaraltı (Dergi) Yusuf Ziya Ortaç
Akından Akına (Şiir Kitabı)
Binnaz (Oyun)
Akbaba (Dergi) Halit Fahri Ozansoy
Cenk Duyguları (Şiir Kitabı)
Aruza Veda (Ünlü Şiiri)
Baykuş (Oyun) Enis Behiç Koryürek
Miras (Şiir Kitabı)
Vâridat-ı Süleyman (Şiir Kitabı)
Orhan Veli Kanık
Garip (Ortak Şiir Kitabı)
Vazgeçemediğim (Şiir Kitabı)
Destan Gibi (Şiir Kitabı)
Yenisi (Şiir Kitabı)
Karşı (Şiir Kitabı) Melih Cevdet Anday
Garip (Ortak Şiir Kitabı)
Rahatı Kaçan Ağaç (Şiir Kitabı)
Telgrafhane (Şiir Kitabı)
Kolları Bağlı Odysseus (Şiir Kitabı) Oktay Rifat Horozcu
Garip (Ortak Şiir Kitabı)
Karga ile Tilki (Şiir Kitabı)
Perçemli Sokak (Şiir Kitabı)
Çobanıl Şiirler (Şiir Kitabı) Rıfat Ilgaz
Sınıf (Şiir Kitabı)
Yaşadıkça (Şiir Kitabı)
Hababam Sınıfı (Roman)
Karartma Geceleri (Roman)
Sarı Yazma (Roman)
Markopaşa (Dergi) Hasan İzzettin Dinamo
Karacaahmet Senfonisi (Şiir Kitabı)
Kutsal İsyan (Roman)
Kutsal Barış (Roman)
Ceyhun Atuf Kansu
Bir Çocuk Bahçesinde (Şiir Kitabı)
Kızamık Ağıdı, Dünyanın Bütün Çiçekleri (Ünlü Şiirleri)
A. Kadir
Tebliğ (Şiir Kitabı)
Hoş Geldin Halil İbrahim (Şiir Kitabı) Ahmet Arif
Hasretinden Prangalar Eskittim (Şiir Kitabı) Cahit Irgat Irgat'ın Türküsü (Şiir Kitabı)
Enver Gökçe
Dost Dost İlle Kavga (Şiir Kitabı)
Panzerler Üstümüze Kalkar (Şiir Kitabı) Fazıl Hüsnü Dağlarca
Üç Şehitler Destanı (Şiir Kitabı)
Çakırın Destanı (Şiir Kitabı)
Çocuk ve Allah (Şiir Kitabı)
Havaya Çizilen Dünya (Şiir Kitabı) Behçet Necatigil
Kapalı Çarşı (Şiir Kitabı)
Çevre (Şiir Kitabı)
Evler (Şiir Kitabı)
Sevgilerde, Evin Halleri (Ünlü Şiirleri)
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü
Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü Cahit Külebi
Adamın Biri (Şiir Kitabı)
Rüzgar (Şiir Kitabı)
Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda (Şiir Kitabı)
Sivas Yollarında, Tokat'a Doğru, Hikaye (Ünlü Şiirleri) Özdemir Asaf
Dünya Gözüme Kaçtı (Şiir Kitabı)
Sen Sen Sen (Şiir Kitabı)
Lavinia (Önemli Şiiri)
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Yaradana Mektuplar (Şiir Kitabı)
Karadut (Şiir Kitabı)
Sitem, Karadut, İstanbul Destanı (Ünlü Şiirleri) Attila İlhan
Ben Sana Mecburum (Şiir Kitabı)
Sisler Bulvarı (Şiir Kitabı)
Yağmur Kaçağı (Şiir Kitabı)
Kurtlar Sofrası (Roman)
Dersaadet'te Sabah Ezanları (Roman) Asaf Halet Çelebi
He (Şiir Kitabı)
Lâmelif (Şiir Kitabı)
Om Mani Padme Hum (Şiir Kitabı)
Cahit Zarifoğlu
İşaret Çocukları (Şiir Kitabı)
Yedi Güzel Adam (Şiir Kitabı)
Menziller (Şiir Kitabı)
Korku ve Yakarış (Şiir Kitabı)
Erdem Bayazıt
Sebep Ey (Şiir Kitabı)
Risaleler (Şiir Kitabı)
Hilmi Yavuz
Bedreddin Üzerine Şiirle (Şiir Kitabı)
Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize (Şiir Kitabı)
Yavuz Bülent Bakiler
Harman (Şiir Kitabı)
Bekir Sıtkı Erdoğan
Binbirinci Gece (Hancı), Kışlada Bahar (Önemli Şiirleri)
Edip Cansever
Yerçekimli Karanfil (Şiir Kitabı)
Umutsuzlar Parkı (Şiir Kitabı)
Turgut Uyar
Dünyanın En Güzel Arabistanı (Şiir Kitabı)
Göğe Bakma Durağı (Şiir Kitabı)
İlhan Berk
Güneşi Yakanların Selamı (Şiir Kitabı)
İstanbul Kitabı (Şiir Kitabı)
Galile Denizi (Şiir Kitabı)
Çivi Yazısı (Şiir Kitabı)
Sezai Karakoç
Hızırla Kırk Saat (Şiir Kitabı)
Taha'nın Kitabı / Gül Muştusu (Şiir Kitabı)
Körfez / Şahdamar / Sesler (Şiir Kitabı)
Diriliş Neslinin Amentüsü (Düşünce)
Monna Rosa (Ünlü Şiiri)
Cemal Süreya
Üvercinka (Şiir Kitabı)
Beni Öp Sonra Doğur Beni (Şiir Kitabı)
Ece Ayhan
Zambaklı Padişah (Şiir Kitabı)
Kınar Hanımın Denizleri (Şiir Kitabı)
Yort Savul (Şiir Kitabı)
Ataol Behramoğlu
Bir Gün Mutlaka (Şiir Kitabı)
Aşk İki Kişiliktir (Şiir Kitabı)
Bebeklerin Ulusu Yok (Şiir Kitabı)
İsmet Özel
Erbain (Şiir Kitabı)
Evet İsyan (Şiir Kitabı)
Celladıma Gülümserken (Şiir Kitabı)
Süreyya Berfe
Gün Ola (Şiir Kitabı)
Savrulan (Şiir Kitabı)
Roman ve Hikaye Yazarları
Halide Edip Adıvar
Seviyye Talip (Roman)
Handan (Roman)
Yeni Turan (Roman)
Vurun Kahpeye (Roman)
Ateşten Gömlek (Roman)
Sinekli Bakkal (Roman)
Harap Mabetler (Hikaye)
Dağa Çıkan Kurt (Hikaye)
Mor Salkımlı Ev (Hatıra)
Türk'ün Ateşle İmtihanı (Hatıra)
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Bir Sürgün (Roman)
Kiralık Konak (Roman)
Hüküm Gecesi (Roman)
Nur Baba (Roman)
Sodom ve Gomore (Roman)
Yaban (Roman)
Ankara (Roman)
Panorama (Roman)
Milli Savaş Hikâyeleri (Hikaye)
Zoraki Diplomat (Hatıra)
Reşat Nuri Güntekin
Çalıkuşu (Roman)
Acımak (Roman)
Yeşil Gece (Roman)
Yaprak Dökümü (Roman)
Dudaktan Kalbe (Roman)
Tanrı Misafiri (Hikaye)
Hülleci (Oyun)
Balıkesir Muhasebecisi (Oyun)
Anadolu Notları (Gezi)
Hüseyin Nihal Atsız
Bozkurtların Ölümü (Roman)
Bozkurtlar Diriliyor (Roman)
Deli Kurt (Roman)
Ruh Adam (Roman)
Orhun (Dergi)
Orkun (Dergi)
Ötüken (Dergi)
Mithat Cemal Kuntay
Türk'ün Şehnamesinden (Şiir Kitabı)
Üç İstanbul (Roman)
Aka Gündüz
Dikmen Yıldızı (Roman)
Emine Işınsu
Azap Toprakları (Roman)
Ak Topraklar (Roman)
Sancı (Roman)
Tutsak (Roman)
Mahmut Makal
Bizim Köy (Roman, Hatıra, Günlük)
Sadri Ertem
Çıkrıklar Durunca (Roman)
Bacayı İndir Bacayı Kaldır (Hikaye)
Sabahattin Ali
Kuyucaklı Yusuf (Roman)
Kürk Mantolu Modanna (Roman)
İçimizdeki Şeytan (Roman)
Değirmen (Hikâye)
Kağnı (Hikâye)
Ses (Hikâye)
Yeni Dünya (Hikâye)
Sırça Köşk (Hikâye)
Markopaşa (Dergi)
Kemal Tahir
Sağırdere (Roman)
Devlet Ana (Roman)
Yorgun Savaşçı (Roman)
Esir Şehrin İnsanları (Roman)
Esir Şehrin Mahpusu (Roman)
Yol Ayrımı (Roman)
Karılar Koğuşu (Roman)
Köyün Kamburu (Roman)
Göl İnsanları (Hikaye)
Aziz Nesin
Zübük (Roman)
Surname (Roman)
Şimdiki Çocuklar Bir Harika (Roman)
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Roman)
Gol Kralı Sait (Roman)
Toros Canavarı (Hikaye / Oyun)
Orhan Kemal
Baba Evi (Roman)
Avare Yıllar (Roman)
Murtaza (Roman)
Eskici ve Oğulları (Roman)
Bereketli Topraklar Üzerinde (Roman)
Vukuat Var (Roman)
Hanımın Çiftliği (Roman)
Kaçak (Roman)
72.Koğuş (Hikaye)
Ekmek Kavgası (Hikaye)
Samim Kocagöz
Kalpaklılar (Roman)
Doludizgin (Roman)
Bir Karış Toprak (Roman)
Bir Çift Öküz (Roman)
Yaşar Kemal
İnce Memed (Roman)
Ölmez Otu (Roman)
Ortadirek (Roman)
Yer Demir Gök Bakır (Roman)
Demirciler Çarşısı Cinayeti (Roman)
Yusufçuk Yusuf (Roman)
Üç Anadolu Efsanesi (Roman)
Ağrı Dağı Efsanesi (Roman)
Çakırcalı Efe (Roman)
Binboğalar Efsanesi (Roman)
Sarı Sıcak (Hikâye)
Kemal Bilbaşar
Cemo (Roman)
Memo (Roman)
Başka Olur Ağaların Düğünü (Roman)
Fakir Baykurt
Yılanların Öcü (Roman)
Irazca'nın Dirliği (Roman)
Kara Ahmet Destanı (Roman)
Kaplumbağalar (Roman)
Tırpan (Roman)
Abbas Sayar
Yılkı Atı (Roman)
Çelo (Roman)
Dik Bayır (Roman)
Can Şenliği (Roman)
Talip Apaydın
Sarı Traktör (Roman)
Toz Duman İçinde (Roman)
Vatan Dediler (Roman)
Köylüler (Roman)
Peyami Safa
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Roman)
Fatih-Harbiye (Roman)
Sözde Kızlar (Roman)
Mahşer (Roman)
Matmazel Noralya'nın Koltuğu (Roman)
Yalnızız (Roman)
Cingöz Recai (Polisiye)
Memduh Şevket Esendal
Ayaşlı ve Kiracıları (Roman)
Vassaf Bey (Roman)
Mendil Altında (Hikaye)
Otlakçı (Hikaye)
Tarık Buğra
Küçük Ağa (Roman)
Osmancık (Roman)
Siyah Kehribar (Roman)
Yağmur Beklerken (Roman)
Abdülhak Şinasi Hisar
Fehim Bey ve Biz (Roman)
Çamlıca'daki Eniştemiz (Roman)
Ali Nizamî Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği (Roman)
Boğaziçi Mehtapları (Hatıra)
Boğaziçi Yalıları (Hatıra)
Geçmiş Zaman Köşkleri (Hatıra)
Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı)
Aganta Burina Burinata (Roman)
Uluç Reis (Roman)
Turgut Reis (Roman)
Deniz Gurbetçileri (Roman)
Mavi Sürgün (Hatıra)
Samiha Ayverdi
İbrahim Efendi Konağı (Hatıra Roman)
Mustafa Kutlu
Uzun Hikaye (Hikaye)
Sait Faik Abasıyanık
Semaver (Hikâye)
Mahalle Kahvesi (Hikâye)
Lüzumsuz Adam (Hikâye)
Alemdağ'da Var Bir Yılan (Hikaye)
Medar-ı Maişet Motoru (Roman)
Kayıp Aranıyor (Roman)
Haldun Taner
Yaşasın Demokrasi (Hikaye)
Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu (Hikâye)
On İkiye Bir Var (Hikâye)
Fazilet Eczanesi (Oyun)
Keşanlı Ali Destanı (Oyun)
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Oyun)
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (Oyun)
Ayışığında Şamata (Oyun)
Yusuf Atılgan
Aylak Adam (Roman)
Anayurt Oteli (Roman)
Canistan (Roman)
Bodur Minareden Öte (Hikaye)
Adalet Ağaoğlu
Ölmeye Yatmak (Roman)
Bir Düğün Gecesi (Roman)
Fikrimin İnce Gülü (Roman)
Yüksek Gerilim (Hikaye)
Çatıdaki Çatlak (Oyun)
Oktay Akbal
Önce Ekmekler Bozuldu (Hikaye)
Aşksız İnsanlar (Hikaye)
Bizans Definesi (Hikaye)
Garipler Sokağı (Roman)
Nezihe Meriç
Bozbulanık (Hikaye)
Topal Koşma (Hikaye)
Korsan Çıkmazı (Roman)
Leyla Erbil
Tuhaf Bir Kadın (Roman)
Karanlığın Günü (Roman)
Tuhaf Bir Erkek (Roman)
Bilge Karasu
Troya'da Ölüm Vardı (Hikaye)
Göçmüş Kediler Bahçesi (Hikaye)
Kısmet Büfesi (Hikaye)
Lağımlaranası ya da Beyoğlu (Hikaye)
Gece (Roman)
Tomris Uyar
İpek ve Bakır (Hikaye)
Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi (Hikaye)
Dizboyu Papatyalar (Hikaye)
Yürekte Bukağı (Hikaye)
Gündökümü (Günlük)
Oğuz Atay
Tutunamayanlar (Roman)
Tehlikeli Oyunlar (Roman)
Eylembilim (Roman)
Bir Bilim Adamının Romanı (Biyografik Roman)
Ferit Edgü
Kimse (Roman)
O / Hakkâri'de Bir Mevsim (Roman)
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı (Roman)
Yaralı Zaman (Roman)
Vüs'at O. Bener
Bay Muannit Sahtegi'nin Notları (Roman)
Rasim Özdenören
Gül Yetiştiren Adam (Roman)
Orhan Pamuk
Cevdet Bey ve Oğulları (Roman)
Beyaz Kale (Roman)
Sessiz Ev (Roman)
Kara Kitap (Roman)
Yeni Hayat (Roman)
Kar (Roman)
Benim Adım Kırmızı (Roman)
Nazlı Eray
Ah Bayım Ah (Hikaye)
Kız Öpme Kuyruğu (Hikaye)
Aşk Artık Burada Oturmuyor (Hikaye)
Pasifik Günleri (Roman)
Arzu Sapağında İnecek Var (Roman)
Sevinç Çokum
Hilal Görününce (Roman)
Ağustos Başağı (Roman)
Kırmalı Etekler (Roman)
Rozalya Ana (Hikaye)
Selim İleri
Destan Gönüller (Roman)
Cumartesi Yalnızlığı (Hikaye)
Pastırma Yazı (Hikaye)
Pınar Kür
Asılacak Kadın (Roman)
Bir Cinayet Romanı (Roman)
İnci Aral
Yeşil (Roman)
Mor (Roman)
Safran Sarı (Roman)
Ağda Zamanı (Hikaye)
Füruzan
Parasız Yatılı (Hikaye)
Benim Sinemalarım (Hikaye)
Gecenin Öteki Yüzü (Hikaye)
Gül Mevsimidir (Uzun Hikaye)
47'liler (Roman)
Berlin'in Nar Çiçeği (Roman)
Latife Tekin
Sevgili Arsız Ölüm (Roman)
Berci Kristin Çöp Masalları (Roman)
Unutma Bahçesi (Roman)
Muinar (Roman)
Tiyatro Yazarları
Musahipzâde Celal
İstanbul Efendisi (Oyun)
Fermanlı Deli Hazretleri (Oyun)
Aynaroz Kadısı (Oyun)
Cevat Fehmi Başkut
Buzlar Çözülmeden
Paydos
Harput'ta Bir Amerikalı
Sabahattin Kudret Aksal
Kahvede Şenlik Var (Oyun)
Kral Üşümesi (Oyun)
Bay Hiç (Oyun)
Gazoz Ağacı (Hikaye)
Oktay Arayıcı
Rumuz Goncagül (Oyun)
Güngör Dilmen
Deli Dumrul (Oyun)
Midas'ın Kulakları (Oyun)
Kurban (Oyun)
Akad'ın Yayı (Oyun)
Canlı Maymun Lokantası (Oyun)
Sermet Çağan
Ayak Bacak Fabrikası (Oyun)
Refik Erduran
Cengiz Han'ın Bisikleti (Oyun)
Bir Kilo Namus (Oyun)
Turan Oflazoğlu
Kösem Sultan
Deli İbrahim
IV. Murat
Recep Bilginer
Sarı Naciye
Necati Cumalı
Boş Beşik (Oyun)
Susuz Yaz (Hikaye / Oyun)
Nalınlar (Oyun)
Zeliş (Roman)
Acı Tütün (Roman)
Turgut Özakman
Sarıpınar 1914 (Oyun)
Ocak (Oyun)
Töre (Oyun)
Fehim Paşa Konağı (Oyun)
Resimli Osmanlı Tarihi (Oyun)
Şu Çılgın Türkler (Roman)
Orhan Asena
Gılgamış / Tanrılar ve İnsanlar (Oyun)
Fadik Kız (Oyun)
Hürrem Sultan (Oyun)
Atçalı Kel Mehmet (Oyun)
Vasıf Öngören
Asiye Nasıl Kurtulur (Oyun)
Zengin Mutfağı (Oyun)
Başar Sabuncu
Mutemet Ali Rıza Bey (Oyun)
Not: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatındaki yüzlerce eser içinde sınavda sorulabilecek ya da şıklarda geçebilecek eserlere dair bir çalışmadır. Bu nedenle her sanatçıya yer verilmediği gibi ismi geçen sanatçıların da önemli görülen eserleri çalışmaya alınmıştır. Çalışmayı aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak pdf olarak indirebilirsiniz.