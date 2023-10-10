Cumhuriyet Dönemi Yazarları ve Eserleri (Tablo)

Cumhuriyetin ilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesini başarıyla sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında 'Beş Hececiler' olarak adlandırılan şairler topluluğu, en parlak dönemlerini yaşamaktaydı. Yine bu yıllarda Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle, genel olarak Anadolu'ya bir yönelim başlamıştır.Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Tanzimat, Servetifünun, Fecriati ve Millî Edebiyatın oluşturduğu zemin üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet devri edebiyatının ilk dönem eserleri, değişen siyasî, sosyal ve kültürel çerçevenin etkilerini taşır. Ömer Seyfettin'le başlayan dildeki sadeleşme hareketi, artık iyice yerleşmiş; aruz bırakılarak hece kullanılmıştır. Şiirde ve düz yazıda toplumun her kesiminden gelen sanatçılar sayesinde konular oldukça genişlemiştir. Buna bağlı olarak mekânlar da çeşitlilik kazanmıştır. Anadolu'ya daha çok yer verilmiştir. Roman ve hikâyelerde toplum sorunları, gözleme dayanan bir gerçeklikle anlatılmış, Kurtuluş Savaşı dönemi ve o zamanki toplum hayatı edebiyata yansımıştır.Karalama Defteri (Deneme)Günlerin Getirdiği (Deneme)Okuruma Mektuplar (Deneme)Günlerin Götürdüğü (Deneme)Edebiyat Üzerine (Deneme)Ateş ve Güneş (Hatıra)Zeytindağı (Hatıra)Çankaya (Hatıra)Denizaşırı (Gezi)Tuna Kıyıları (Gezi)Eşref Saat (Deneme)Bu Ülke (Deneme)Jurnal (Günlük, Biyografi, Hatıra)Mavi ve Kara (Deneme)Tek Adam (Biyografi)Suyu Arayan Adam (Otobiyografi)Diyorlar ki (Mülakat)Azra ErhatMavi Anadolu (Gezi)İşte İnsan - Ecce Homo (Deneme)Az Gittik Uz Gittik (İnceleme)Köroğlu Destanı (İnceleme)Bir Varmış Bir YokmuşTürk Teceddüt Edebiyatı (Edebiyat Tarihi)Nesillerin Ruhu (Deneme)Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu (Deneme)Boğaziçi Şıngır Mıngır (Deneme)Necip Fazıl KısakürekKaldırımlar (Şiir Kitabı)Çile (Şiir Kitabı)Örümcek Ağı (Şiir Kitabı)Ben ve Ötesi (Şiir Kitabı)Sonsuzluk Kervanı (Şiir Kitabı)Reis Bey (Tiyatro)Bir Adam Yaratmak (Tiyatro)Ağaç (Dergi)Büyük Doğu (Dergi)Ömrümde Sükût (Şiir Kitabı)Otuz Beş Yaş (Şiir Kitabı)Düşten Güzel (Şiir Kitabı)Sonrası (Şiir Kitabı)Ziya'ya Mektuplar (Mektup)Şiirler (Şiir Kitabı)Bursa'da Zaman, Ne İçindeyim Zamanın (Ünlü Şiirleri)Mahur Beste (Roman)Sahnenin Dışındakiler (Roman)Huzur (Roman)Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Roman)Beş Şehir (Deneme)Abdullah Efendi'nin Rüyaları (Hikâye)Şiirler (Şiir Kitabı)Fahriye Abla, Olvido, Kar, Serenat (Ünlü Şiirleri)Gölgeler (Tiyatro)Ziya Osman SabaSebil ve Güvercinler (Şiir Kitabı)Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi (Hikâye)Varlık (Dergi)Kenan Hulusi KorayOsmanoflar (Roman)835 Satır (Şiir Kitabı)Şeyh Bedrettin Destanı (Şiir Kitabı)Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı (Şiir Kitabı)Kuvayımilliye Destanı (Şiir Kitabı)Memleketimden İnsan Manzaraları (Şiir Kitabı)S.O.S (Şiir Kitabı)Kaos (Şiir Kitabı)Mau Mau (Şiir Kitabı)İlhami Bekir Tez24 Saat (Şiir Kitabı)Mavi Kitap (Ortak Şiir Kitabı)Orda Bir Köy Var Uzakta, Nerdesin (Ünlü Şiirleri)Koçyiğit Köroğlu (Tiyatro)Köşebaşı (Tiyatro)Orhan Şaik GökyayŞiirlerini kitaplaştırmamış.Bu Vatan Kimin (Ünlü Şiiri)Destursuz Bağa Girenler (Eleştiri)Şiirlerini kitaplaştırmamış.Gurbet, Bingöl Çobanları (Ünlü Şiirleri)Dinle Neyden (Şiir Kitabı)Çoban Çeşmesi (Şiir Kitabı)Han Duvarları, Sanat, Çoban Çeşmesi (Ünlü Şiirleri)Canavar (Oyun)Akın (Oyun)Fırtına ve Kar (Şiir Kitabı)Peri Kızıyla Çoban Hikayesi (Şiir Kitabı)Çınaraltı (Dergi)Akından Akına (Şiir Kitabı)Binnaz (Oyun)Akbaba (Dergi)Cenk Duyguları (Şiir Kitabı)Aruza Veda (Ünlü Şiiri)Baykuş (Oyun)Miras (Şiir Kitabı)Vâridat-ı Süleyman (Şiir Kitabı)Orhan Veli KanıkGarip (Ortak Şiir Kitabı)Vazgeçemediğim (Şiir Kitabı)Destan Gibi (Şiir Kitabı)Yenisi (Şiir Kitabı)Karşı (Şiir Kitabı)Garip (Ortak Şiir Kitabı)Rahatı Kaçan Ağaç (Şiir Kitabı)Telgrafhane (Şiir Kitabı)Kolları Bağlı Odysseus (Şiir Kitabı)Garip (Ortak Şiir Kitabı)Karga ile Tilki (Şiir Kitabı)Perçemli Sokak (Şiir Kitabı)Çobanıl Şiirler (Şiir Kitabı)Sınıf (Şiir Kitabı)Yaşadıkça (Şiir Kitabı)Hababam Sınıfı (Roman)Karartma Geceleri (Roman)Sarı Yazma (Roman)Markopaşa (Dergi)Karacaahmet Senfonisi (Şiir Kitabı)Kutsal İsyan (Roman)Kutsal Barış (Roman)Ceyhun Atuf KansuBir Çocuk Bahçesinde (Şiir Kitabı)Kızamık Ağıdı, Dünyanın Bütün Çiçekleri (Ünlü Şiirleri)A. KadirTebliğ (Şiir Kitabı)Hoş Geldin Halil İbrahim (Şiir Kitabı)Hasretinden Prangalar Eskittim (Şiir Kitabı)Enver GökçeDost Dost İlle Kavga (Şiir Kitabı)Panzerler Üstümüze Kalkar (Şiir Kitabı)Üç Şehitler Destanı (Şiir Kitabı)Çakırın Destanı (Şiir Kitabı)Çocuk ve Allah (Şiir Kitabı)Havaya Çizilen Dünya (Şiir Kitabı)Kapalı Çarşı (Şiir Kitabı)Çevre (Şiir Kitabı)Evler (Şiir Kitabı)Sevgilerde, Evin Halleri (Ünlü Şiirleri)Edebiyatımızda İsimler SözlüğüEdebiyatımızda Eserler SözlüğüAdamın Biri (Şiir Kitabı)Rüzgar (Şiir Kitabı)Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda (Şiir Kitabı)Sivas Yollarında, Tokat'a Doğru, Hikaye (Ünlü Şiirleri)Dünya Gözüme Kaçtı (Şiir Kitabı)Sen Sen Sen (Şiir Kitabı)Lavinia (Önemli Şiiri)Bedri Rahmi EyüboğluYaradana Mektuplar (Şiir Kitabı)Karadut (Şiir Kitabı)Sitem, Karadut, İstanbul Destanı (Ünlü Şiirleri)Ben Sana Mecburum (Şiir Kitabı)Sisler Bulvarı (Şiir Kitabı)Yağmur Kaçağı (Şiir Kitabı)Kurtlar Sofrası (Roman)Dersaadet'te Sabah Ezanları (Roman)He (Şiir Kitabı)Lâmelif (Şiir 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MuratRecep BilginerSarı NaciyeNecati CumalıBoş Beşik (Oyun)Susuz Yaz (Hikaye / Oyun)Nalınlar (Oyun)Zeliş (Roman)Acı Tütün (Roman)Turgut ÖzakmanSarıpınar 1914 (Oyun)Ocak (Oyun)Töre (Oyun)Fehim Paşa Konağı (Oyun)Resimli Osmanlı Tarihi (Oyun)Şu Çılgın Türkler (Roman)Orhan AsenaGılgamış / Tanrılar ve İnsanlar (Oyun)Fadik Kız (Oyun)Hürrem Sultan (Oyun)Atçalı Kel Mehmet (Oyun)Vasıf ÖngörenAsiye Nasıl Kurtulur (Oyun)Zengin Mutfağı (Oyun)Başar SabuncuMutemet Ali Rıza Bey (Oyun)Not: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatındaki yüzlerce eser içinde sınavda sorulabilecek ya da şıklarda geçebilecek eserlere dair bir çalışmadır. Bu nedenle her sanatçıya yer verilmediği gibi ismi geçen sanatçıların da önemli görülen eserleri çalışmaya alınmıştır. Çalışmayı aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak pdf olarak indirebilirsiniz.