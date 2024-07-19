Crowdstrike nedir? Windows Crowdstrike nedir?

Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarları etkileyen sorun nedeniyle birçok ülkede bankalar, havaalanları, süpermarketler, medya kuruluşları ve diğer milyonlarca firma şu an iş göremez halde. Yapılan açıklamaya göre, sorunCrowdstrike kesintisinin bir sonucu olan mavi ekran hatasından kaynaklanıyor.

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.

Mesajda şöyle denildi: "Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır" denildi.

CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlar.

Şirket, endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunarak dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih edilmektedir.