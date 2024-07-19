Haber Tarihi: 19 Temmuz 2024 13:33 - Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 13:33

Crowdstrike nedir? Windows Crowdstrike nedir?

Online bilgi güvenliği firması CrowdStrike kaynaklı bir bilgisayar ve internet sorunu tüm dünyayı vurdu. Dünya genelinde CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye'den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Özelikle dünya genelindeki havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor. Peki, Crowdstrike sorunu nedir? Microsoft neden mavi ekran verdi?

Crowdstrike nedir? Windows Crowdstrike nedir?
Abone Ol
Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarları etkileyen sorun nedeniyle birçok ülkede bankalar, havaalanları, süpermarketler, medya kuruluşları ve diğer milyonlarca firma şu an iş göremez halde. Yapılan açıklamaya göre, sorunCrowdstrike kesintisinin bir sonucu olan mavi ekran hatasından kaynaklanıyor.

AÇIKLAMA GELDİ

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.

Mesajda şöyle denildi: "Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır" denildi.

CROWDSTRIKE NEDİR?

CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlar.

Şirket, endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunarak dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih edilmektedir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken Sivasspor Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken
Southampton'dan Göztepe'ye iki kiralık oyuncu Göztepe Southampton'dan Göztepe'ye iki kiralık oyuncu
Nazillispor'da tam 17 veda Spor Toto 2. Lig Nazillispor'da tam 17 veda
Bucaspor 1928'de belirsizlik Spor Toto 2. Lig Bucaspor 1928'de belirsizlik
Sivasspor'dan Mecnun Otyakmaz'a teşekkür mesajı Sivasspor Sivasspor'dan Mecnun Otyakmaz'a teşekkür mesajı
Karşıyaka, gurbetçi arıyor! Spor Toto 3. Lig Karşıyaka, gurbetçi arıyor!
Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, Morata'yı açıkladı! Milan Milan, Morata'yı açıkladı!
Fenerbahçe, En-Nesyri ile anlaştı! Fenerbahçe Fenerbahçe, En-Nesyri ile anlaştı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yunus Akgün, İtalya yolcusu!
2
Fenerbahçe'de cevap günü: Youssef En-Nesyri!
3
Fenerbahçe, En-Nesyri ile anlaştı!
4
Jaden Philogene, Aston Villa'ya geri döndü!
5
Fenerbahçe'de Saint-Maximin kararı!
6
Fenerbahçe'den Wesley hamlesi!
7
Guela Doue'de Drogba faktörü!

SON HABERLER

yukarı ok