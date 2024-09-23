Claudio Bravo'dan Barcelona'ya mesaj

Claudio Bravo, kaleci transferi yapmayı planlayan Barcelona'ya mesaj gönderdi. Bravo, "Barcelona beni çağırırsa oynamaya hazırım."

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Claudio Bravo'dan Barcelona'ya mesaj
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23 Eylül 2024 20:16
Barcelona'da Marc Andre ter Stegen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Katalan devinin, Stegen'in sakatlığı sonrası yeni bir kaleci transferi yapmayı planladığı öne sürüldü.

Barcelona'ya bu doğrultuda sürpriz bir mesaj geldi. Katalan devinin eski kalecisi Claudio Bravo, "Barcelona beni çağırırsa oynamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki Bravo, Real Betis ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ağustos ayında futbol kariyerini noktalamıştı.

Bravo, 2014-2016 yılları arasında Barcelona forması giymişti.

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