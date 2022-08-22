Cizre Belediye, yeni başantenörünü açıkladı

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor, başantrenörlüğe Burak Hascan'ın getirildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediye, yeni başantenörünü açıkladı
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22 Ağustos 2022 21:26
Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenörlüğe Burak Hascan'ı getirdi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ta görev yapan 44 yaşındaki Başantrenör Burak Hascan ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Takımımızın başına getirdiğimiz Burak Hascan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı renklerde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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