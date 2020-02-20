City West Ham'ı rahat geçti

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında West Ham'ı ağırladı.Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 2-0 kazandı ve 3 puana uzanan taraf oldu.Karşılaşmada gol perfesini 30. dakikada Rodri açarken ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıda da sahanın hakimi olan City, 62'de De Bruyne'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçtaki galibiyetini ilan etti.Bu sonucun ardından Manchester City 54 puana yükseldi ve Liverpool ile arasındaki 22 puanlık farkı korudu. West Ham ise 24 paunda kaldı ve düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.