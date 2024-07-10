Cihan Çanak açıkladı! Bakın Abdülkadir telefonda ne söylemiş?

Bordo-mavililerin yeni transferi Cihan Çanak, idolü olarak eski Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü göstermiş ve Trabzonspor'a transfer olmadan önce Ömür ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Genç oyuncu, bu görüşmenin detaylarını 61saat'e paylaştı.
Çanak, "Trabzonspor'a transferim sonrası Abdülkadir Ömür ile görüştüm. Bana bir sıkıntı olursa kendisini arayabileceğimi söyledi. Bu da beni mutlu etti." dedi. [61saat]
Çanak, "Trabzonspor'a transferim sonrası Abdülkadir Ömür ile görüştüm. Bana bir sıkıntı olursa kendisini arayabileceğimi söyledi. Bu da beni mutlu etti." dedi. [61saat]
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU