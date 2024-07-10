Cihan Çanak açıkladı! Bakın Abdülkadir telefonda ne söylemiş?

Standard Liege'den Trabzonspor'a transfer olan ve fanatik Trabzonspor taraftarı olmasıyla gündeme gelen 19 yaşındaki Cihan Çanak, konuştu. Cihan Çanak, Abdülkadir ile telefonda ne konuştuklarını ilk kez açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cihan Çanak açıkladı! Bakın Abdülkadir telefonda ne söylemiş?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2024 11:27
Bordo-mavililerin yeni transferi Cihan Çanak, idolü olarak eski Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü göstermiş ve Trabzonspor'a transfer olmadan önce Ömür ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Genç oyuncu, bu görüşmenin detaylarını 61saat'e paylaştı.

Çanak, "Trabzonspor'a transferim sonrası Abdülkadir Ömür ile görüştüm. Bana bir sıkıntı olursa kendisini arayabileceğimi söyledi. Bu da beni mutlu etti." dedi. [61saat]

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery