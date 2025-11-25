Haber Tarihi: 25 Kasım 2025 12:16 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 12:16

Chelsea - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Chelsea - Barcelona maçı canlı izle şifresiz

Chelsea - Barcelona maçını ücretsiz Tabii Spor izle | Chelsea - Barcelona maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Tabii Spor'tan canlı izlenebilecek olan Chelsea - Barcelona maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Chelsea - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Chelsea - Barcelona maçı canlı yayın izleme detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Chelsea ve Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. Chelsea - Barcelona maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Chelsea - Barcelona maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Chelsea, Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Chelsea - Barcelona maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea - Barcelona maçı 25 Kasım Salı günü saat 23:00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


