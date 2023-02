CFX Coin Nedir? Conflux (CFX) Coin Yorum ve Geleceği 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Conflux Network, yüksek verim ve hızlı onay almayı hedefleyen ölçeklenebilir ve merkezi olmayan bir blok zinciri ağıdır. Herhangi bir çatal atmadan eşzamanlı blokları işleyen ve defter yapısındaki (Tree-Graph olarak adlandırılan) topolojilerine dayalı olarak bloklara uyarlanabilir bir şekilde heterojen ağırlıklar atayan bir konsensüs protokolü olan GHAST'ı çalıştırır.Conflux (CFX), Asya blok zinciri sektöründe sınır ötesi, çok zincirli işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan gelişmiş bir DeFi ekosistemidir. Ağ birçok yönden benzersizdir. Özellikle, şu anda Çin'de faaliyet gösteren devlet onaylı tek kamu blok zinciridir. Bu nedenle firma, Şanghay'daki Tree-Graph Araştırma Enstitüsü aracılığıyla pazarda eğitim ve araştırmayı ilerletmede hayati bir rol oynamaktadır.Özellikle, Çin geçmişte çoğu blok zinciri sektörünü eleştirdi. Ülke, 2017'de tüm ICO'ları yasakladı. Daha geçen hafta Çin, ülkenin finans kurumlarının kripto hizmetleri sunmasını yasakladı. İşin garibi, ülkenin DeFi (merkezi olmayan finans) gibi desteklediği birkaç blok zinciri sektörü var. Bu çabalara öncülük eden Conflux (CFX) ağıdır.Conflux , hem kripto kullanıcıları hem de Dapp geliştiricileri tarafından karşılaşılan en büyük sorunlardan bazılarını çözmek için yola çıktı. Platformun benzersiz teknik altyapısı, diğer zincirlerin sunamadığı çeşitli hizmetleri sunmasını sağlar.Conflux'un (CFX) ele aldığı ana sorunlardan biri bölümlendirmedir. DeFi sektörü hızla büyüyor. Bununla birlikte, bu genişleme birden fazla blok zinciri boyunca her yöne gidiyor. Bu kargaşa durumu, yatırımcıların varlıkları zincirler arasında dönüştürmek için daha yüksek ücretler ödemesine neden oldu. Conflux (CFX), gerçek çok zincirli birlikte çalışabilirlik sağlar. Kullanıcılar, ağın Shuttleflow hizmetini kullanarak varlıkları Ethereum, Binance Akıllı Zincir, Huobi ECO Zinciri veya OKEx Zinciri arasında dönüştürebilir.UyumConflux'un (CFX) hafifletmeye yardımcı olduğu bir diğer önemli konu da Dapp geliştiricileri için uyumluluk sorunlarıdır. Kripto-scape hızlı hareket eden bir ortamdır. Conflux, uyumlu DeFi teknolojileri oluşturmak isteyen geliştiriciler için bir ağ ve araçlar sunar. Bu stratejinin bir parçası olarak ekip, ilgili düzenleyici kurumlarla yakın ve yapıcı ilişkiler sürdürür.Conflux tarafından ortaya konan çok zincirli yaklaşım, bölümlendirme ile ilgili likidite sorunlarının çözülmesine de yardımcı olur. Geliştiriciler artık yatırım topluluğunun ihtiyaçlarına daha iyi hizmet eden çok zincirli Dapp'ler oluşturabilir. Bu şekilde Conflux, traderlar ile piyasaları yeni ve heyecan verici yollarla birbirine bağlamaya yardımcı olur.Conflux Network'e (CFX) katıldığınızda elde ettiğiniz birçok avantaj vardır. Ağın teknik yapısı güvenli, ölçeklenebilir ve merkezi olmayan bir yapıya sahiptir. Ayrıca geliştiriciler, yeni geliştiricilerin katılımını kolaylaştırmak için tamamen EVM uyumlu bir ortam oluşturmaya özen gösterdi.ÖlçeklenebilirlikConflux, kullanıcılara benzersiz bir ölçeklenebilirlik sağlar. Ağın benzersiz fikir birliği mekanizması, ademi merkeziyetçilikten ödün vermeden yüksek verim sağlar. Özellikle, Conflux 3000-6000 tps kapasitesine sahiptir. Buna karşılık, Ethereum 13-15 tps civarında tamamlayabilir.Düşük ÜcretlerBu ölçeklenebilirlik, ağın daha düşük ücretler sunmasını da mümkün kılar. Conflux, Ethereum'dan çok daha ucuz ücretler sunar. Bu düşük maliyetler, Dapp geliştiricileri tarafından son kullanıcılara aktarılabilir. Bu şekilde, Conflux gelecekte daha güçlü ve sağlam Dapp'leri güçlendirmeyi amaçlamaktadır.Pasif ÖdüllerDüzenli kullanıcılar, ağın Staking Sözleşmesi özellikleri aracılığıyla pasif ödülleri güvence altına alabilir. Kripto paralarınızı stake etmek için önceden belirlenmiş bir süre için onları bir ağ akıllı sözleşmesine kilitlemeniz yeterlidir. Ödülleriniz daha tutarlı olduğu için bahis oynamak ticaret yapmaktan daha güvenlidir. Ek olarak, stake ettiğinizde coinlerinizin mülkiyeti sizde kalır. Conflux geliştiricileri, Dapp'lerinde staking özellikleri de sunabilir.ProgramlanabilirlikConflux (CFX) ağı, Dapp geliştirmeyi kolaylaştırmak için bir dizi gelişmiş geliştirici aracı sağlar. Düşük ücretlerin ve ağın açık doğasının birleşimi, onu yeni finansal uygulamalar, dijital varlıklar, iş uygulamaları ve veri ekonomileri oluşturmak için ideal hale getirir.Conflux, yeni nesil finansal uygulamalara, e-ticarete ve Web 3.0'a güç sağlamak için tasarlanmış son teknoloji bir kamu blok zinciridir. Ağ, insan müdahalesi ihtiyacını ortadan kaldırmak için Turing-complete akıllı sözleşmelerinden yararlanır.Shuttleflow, Conflux'un ana özelliklerinden biridir. Shuttleflow, zincirler arası bir varlık protokolü olarak çalışır. Conflux'un verileri ve varlıkları diğer blok zincirler arasında iletmesine izin veren şey budur. Bu nedenle, ağın işlevselliğinin kritik bir bileşenidir.Conflux, Tree-Graph olarak bilinen yükseltilmiş bir Proof-of-Work (POW) konsensüs mekanizmasını entegre eder. Bu protokol, önceki PoW blok zincirlerini birçok yönden geliştirir. Özellikle, Tree-Graph, Yönlendirilmiş Döngüsel Grafik (DAG) yapısının kullanılması sayesinde işlemleri paralel olarak işleyebilir.Tree-Graph, Tree-Graph'teki bloklara ağırlık atamak için ağ ekran görüntüleri olarak işlev gören Epoch'ların kullanımını Greedy Heaviest Adaptive SubTree (GHAST) sistemiyle birleştirir. Bu stratejide başarının anahtarı, işlem ağacında yeterince derin bir dönem seçmektir. Özellikle, tüm blokların iki ucu vardır; ana bloğa bağlı olan ana kenar ve onu diğer birkaç bloğa ve bunların hepsinin zincirde nasıl yerleştirildiğine atıfta bulunan referans kenarı.Benzersiz bir şekilde Conflux, kullanıcılara stake etme özellikleri sunan birkaç PoW blok zincirinden biridir. Kullanıcılar tokenlerini kilitleyebilir ve ağda ödüller kazanabilir. Ayrıca topluluk yönetişim protokolü aracılığıyla oy haklarına erişim elde etmek için CFX tokenlerinizi stake etmeniz gerekir.Conflux VakfıConflux Vakfı, Conflux ekosisteminin daha da geliştirilmesini teşvik etmekten ve teşvik etmekten sorumludur. Bu kar amacı gütmeyen grup, ağı daha iyi hale getirme potansiyeli olan projelere hibe şeklinde fon sağlar. Ek olarak, vakıf topluluğun girdilerini dikkate alır.CFX Coin HakkındaCFX coin, Conflux ağı içinde birden fazla rol oynar. Kripto para, bir kripto para birimi, Değer Deposu, DeFi ve yönetim tokeni olarak işlev görür. Aynı zamanda, kullanıcıların ödül kazanmak için bahis yaptığı paradır. Bu ödüller CFX olarak da ödenir. Bu çok yönlü yaklaşım, token talebini artırmaya yardımcı olur.Geliştirici paketinin bir parçası olarak, programcılar bağlı depolama veya Dapp'lerini oluşturmak için tokenler göndermelidir. Bu tokenler, faiz ödeyen akıllı sözleşmelere kilitlenir. İlginç bir şekilde, bu kilitli tokenler tarafından biriken faizler, sistemi daha da güvenli hale getirmeye yardımcı olan madencilere teşvik olarak ödenir.Oy hakkı kazanmak için CFX tokenlerinizi stake etmeniz gerekir. Kullanıcılar, ağa özellikler eklemek veya değiştirmek için teklifler gönderebilir. Bu teklifler, ücret yapısı değişikliklerinden teknik değişiklikleri tamamlamaya kadar her şeyi kapsayabilir. Her teklif, diğer CFX paydaşları tarafından oylanır. Ne kadar çok CFX tutarlarsa, oylarının ağırlığı o kadar artar.Şirketin yol haritasına göre firma, önümüzdeki yıllarda bir DAO (merkezi olmayan özerk organizasyon) sistemini başlatmayı planlıyor. DAO'lar, bir işletmenin normal iş eylemlerini akıllı sözleşmelerle değiştirir. Bu stratejiye Ethereum öncülük etti ve bir proje genişledikçe toplulukları bir arada tutma yeteneği nedeniyle DeFi sektörü için popüler bir özellik haline geldi.Conflux (CFX) ağı, Conflux Foundation'ın resmi açılışının ardından 2018'de piyasaya girdi. Platform, Tsinghua Üniversitesi'nde Turing Ödülü sahibi Andrew Yao'nun beyni. Benzersiz bir şekilde, Conflux Çin hükümeti tarafından hemen benimsendi. Protokol, Şanghay şehri tarafından destekleniyor.Yakın tarihli bir röportajda bu muazzam başarının nasıl mümkün olduğunu tartışan Yao, "Conflux, Çin'deki tek düzenleyici uyumlu halka açık, izinsiz zincir çünkü özellikle halka açık bir token satışı yapmadık, bu da uyumlu ve iyi durumda kalmamıza izin verdi. Çin içinde duruyor. "Conflux Network (CFX) şu anda aşağıdaki borsalarda satın alınabilir.Binance – Avustralya, Kanada, Singapur, Birleşik Krallık ve dünyanın çoğu için en iyisi. ABD sakinlerinin Conflux Network (CFX) satın almaları yasaktır.Gate.io – Bu borsa 2013 yılında kurulmuştur ve daha popüler ve saygın borsalardan biridir. Gate.io şu anda ABD sakinlerini (New York ve Washington Eyaleti hariç) kabul etmektedir.WazirX – Bu borsa, yüksek bir kalite standardı sağlayan Binance Group'un bir parçasıdır. Hindistan sakinleri için en iyi değişimdir.Conflux Ağı, pazara çeşitli hayati özellikler sağlar. Birincisi, kripto paranın Çin hükümetinden destek alması onu çok benzersiz kılıyor. Protokol artık Çin'in devasa kripto pazarına erişmek isteyen diğer geliştirme ekipleri için bir ağ geçidi işlevi görüyor. Bu özellikleri, ağın düzenleyici konumu ve geliştirme ekibinin kanıtlanmış geçmişini birleştirdiğinizde, neden daha fazla yatırımcının son zamanlarda Conflux'a ilgi gösterdiğini görmek kolay. Ağ gelecekte genişledikçe bu ilgi alanlarının artmaya devam etmesini bekleyebilirsiniz.