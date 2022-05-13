Cesc Fabregas'tan ayrılık kararı!

Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.



Monaco ile sözleşmesi biten İspanyol yıldız, "Monaco ve benim aramdaki her şey bitti. Kontratım haziranda sona eriyor ve kulüpten ayrılıyorum, aklımda başka bir yere gitmek var" dedi.



"Bu yıl, sadece kariyerimdeki değil, hayatımdaki en kötü yıldı" diyen tecrübeli futbolcu, "Çünkü futbolda mutlu olmazsam, hayatta da olmam. Bu yıl çok acı çektim, psikolojik olarak zor bir yıldı" açıklamasını yaptı.



Eylül ayında sakatlık yaşayan Fabregas'ın nisan ayında sahalara geri dönmesi gerekiyordu ancak 35 yaşındaki yıldız futbolcu geçen ay bir kez daha sakatlandı.



Fabregas, sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 5 maçta forma giyebildi.





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