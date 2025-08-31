Cerny'den Beşiktaş için yeni hamle!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Vaclav Cerny'den yeni bir hamle geldi.
Sosyal medyada daha önce Beşiktaş'ın paylaşımına beğeni gönderen Çek futbolcu, bu kez siyah-beyazlıları Instagram'dan takibe aldı.
Beşiktaş, Cerny transferi için Wolfsburg ve 27 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerine devam ediyor.
Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.
