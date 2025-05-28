Cedric Bakambu, Real Betis - Chelsea maçında ilk 11'de

Bakambu, turnuva boyunca sergilediği etkili performansla takımının finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Golcü futbolcunun, bu önemli maçta da takımına katkı sağlaması bekleniyor.



Futbolseverler, Bakambu'nun bu tarihi maçta nasıl bir performans sergileyeceğini ve ilk Avrupa kupasını kazanıp kazanamayacağını merakla bekliyor.



REAL BETİS - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



İspanya temsilcisi Real Betis ile İngiliz ekibi Chelsea, UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.



Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.



Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak. Kerem Ersoy ise rezerv yardımcı hakem görevini üstlenecek.



Yarı finalde son 2 senenin finalisti Fiorentina'yı uzatma dakikalarında attığı golle eleyerek finale yükselen İspanya temsilcisi Real Betis, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmeyi başardı.



Lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kazanan Chelsea, kulüp tarihindeki 9. Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.



İngiliz ekibinin müzesinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 Süper Kupa ve 2 Kupa Galipleri Kupası bulunuyor.



