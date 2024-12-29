Haber Tarihi: 29 Aralık 2024 11:39 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 11:39

Cartoon Network kapandı mı, neden kapandı?

Çocukların severek izlediği çizgi film kanallarından Cartoon Network'un kararı herkesi üzdü. 32 yıldır kesintisiz bir şekilde hizmet veren Cartoon Network'un hizmetini sonlandırdığı ortaya çıktı. Peki, Cartoon Network kapandı mı, neden kapandı?

Cartoon Network kapandı mı, neden kapandı?
Abone Ol
Warner Bros.'a ait çizgi film kanalı Cartoon Network'ten çocukları üzen karar geldi. Cartoon Network, 32 yıldır hizmet veren Cartoon Network web sitesini resmen kapattı. Peki, Cartoon Network kapandı mı, neden kapandı?

CARTOON NETWORK KAPANDI MI, NEDEN KAPANDI?

Cartoon Network'ün ünlü web sitesi artık Max platformuna taşındı. Cartoon Network'ün web sitesini ziyaret edenler, artık "Max" adlı Warner Bros. Discovery'nin dijital platformuna yönlendiriliyor.

Siteyi ziyaret eden kullanıcılar, "Sevdiğiniz Cartoon Network dizilerini mi arıyorsunuz? Max'te neler izlenebileceğine bir göz atın" mesajıyla karşılanıyor. Bu mesajın ardından kullanıcılar, Cartoon Network'ün içeriklerine ev sahipliği yapan Max platformuna yönlendiriliyor. Artık "Adventure Time", "The Powerpuff Girls" ve "Teen Titans Go!" gibi efsanevi yapımlar, yalnızca bu platform üzerinden izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Culpa Tuya 3 çıkacak mı? Gündem Culpa Tuya 3 çıkacak mı?
Galatasaray'ı bekleyen zorlu viraj! Galatasaray Galatasaray'ı bekleyen zorlu viraj!
Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! Galatasaray Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca!
Squid Game 3. sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Gündem Squid Game 3. sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı transfer listesine ekledi Beşiktaş Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı transfer listesine ekledi
Fenerbahçe'ye Felix'te rakip çıktı! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Felix'te rakip çıktı!
Vitor Tormena'dan Trabzonspor'a yeşil ışık! Trabzonspor Vitor Tormena'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!
Cartoon Network kapandı mı, neden kapandı? Gündem Cartoon Network kapandı mı, neden kapandı?
Uğurcan Çakır'dan Galatasaray yanıtı! Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan Galatasaray yanıtı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fatih Terim, Fenerbahçe'den iki ismi istiyor!
2
Furkan Koçak: Galatasaray'da her şey mümkün"
3
Jaden Philogene için Fenerbahçe açıklaması!
4
Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip
5
Süper Lig'de Abdülkadir Ömür yarışı!
6
Talisca, Fenerbahçe'yi ikiye böldü!
7
İspanya'yı karıştıran açıklama: "Perez'in hizmetindeyim"

SON HABERLER