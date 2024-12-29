Warner Bros.'a ait çizgi film kanalı Cartoon Network'ten çocukları üzen karar geldi. Cartoon Network, 32 yıldır hizmet veren Cartoon Network web sitesini resmen kapattı. Peki, Cartoon Network kapandı mı, neden kapandı?



CARTOON NETWORK KAPANDI MI, NEDEN KAPANDI?



Cartoon Network'ün ünlü web sitesi artık Max platformuna taşındı. Cartoon Network'ün web sitesini ziyaret edenler, artık "Max" adlı Warner Bros. Discovery'nin dijital platformuna yönlendiriliyor.



Siteyi ziyaret eden kullanıcılar, "Sevdiğiniz Cartoon Network dizilerini mi arıyorsunuz? Max'te neler izlenebileceğine bir göz atın" mesajıyla karşılanıyor. Bu mesajın ardından kullanıcılar, Cartoon Network'ün içeriklerine ev sahipliği yapan Max platformuna yönlendiriliyor. Artık "Adventure Time", "The Powerpuff Girls" ve "Teen Titans Go!" gibi efsanevi yapımlar, yalnızca bu platform üzerinden izlenebilecek.

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