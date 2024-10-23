Carlo Ancelotti: "Sezonun en iyisi"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Carlo Ancelotti: 'Sezonun en iyisi'
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23 Ekim 2024 01:33
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund karşısındaki geri dönüş ve 5-2'lik galibiyet için konuştu.

Oyuncularının maçın ilk yarısındaki oyununu "Çekingen" olarak niteleyen İtalyan teknik adam, "İkinci yarıda sistem değiştirdik ve sezonun en iyi yarısını oynadık. İkinci yarıda ritmimiz ve yoğunluğumuz çok yüksekti. İlk golü attığımızda her şey değişti." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti, Dortmund karşılaşmasına 3 golüyle damga vuran Vinicius Junior için, "Vinicius Junior, olağanüstü bir oyuncu. Bence bu yıl Ballon d'Or'u kazanacak ama bu maçta yaptıklarından dolayı değil, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamıza yardımcı olmuştu. Bu maçtaki golleri bir sonraki Ballon d'Or için." sözlerini sarf etti.

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