CANLI | Türkiye - Slovenya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile mücadele ediyor.Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadele TSİ 16.30'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 maçını da set vermeden kazanan milli takım, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek.D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek organizasyonun sürpriz takımlarından biri olan Slovenya ise ABD'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlamıştı.