CANLI | Türkiye - Slovenya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaşıyor.

calendar 01 Eylül 2025 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 17:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile mücadele ediyor.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadele TSİ 16.30'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

TÜRKİYE: 0

SLOVENYA: 0

(3. SET)

1.SET| TÜRKİYE 30-28 SLOVENYA

2.SET| TÜRKİYE 25-13 SLOVENYA

ÇEYREK FİNAL İÇİN!

Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 maçını da set vermeden kazanan milli takım, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek.


D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek organizasyonun sürpriz takımlarından biri olan Slovenya ise ABD'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlamıştı.

