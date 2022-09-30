CANLI: Türkiye - Fransa

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda açılış maçında A Milli Takım Fransa ile karşılaşıyor.



CANLI: 1. DEVRE OYNANIYOR



TÜRKİYE: 1 / 10' KEMAL GÜLEŞ

FRANSA: 0



2 Avrupa şampiyonluğumuz var



Ampute Futbol Milli Takımı, son dönemdeki başarılarıyla Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden biri olarak ön plana çıkıyor.



Ay-yıldızlılar, son iki Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı başardı. 2017'de Türkiye'de ve 2021'de Polonya'da düzenlenen Avrupa şampiyonlarını Türkiye zirvede tamamladı.



Milliler, 2018 yılında Meksika'da gerçekleştirilen son Dünya Kupası'nı ise ikinci sırada bitirmişti.



Öte yandan, milli takımın Dünya Kupası'nda 4 üçüncülüğü (2007, 2010, 2012, 2014), Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 ikinciliği (2004, 2008) de bulunuyor.





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