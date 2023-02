Canlı radyo güncel frekans dinle yayın

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Radyoya katkıda bulunan bilim insanları ve mucitlerden her biri, radyo teknolojisindeki öncü çalışmaları, yenilikleri ve geliştirmelerinden dolayı genel olarak radyonun mucidi olarak anılırlar.87.5 - Delta FM87.7 - Radyo 24 Spor88.0 - Radyo 3488.2 - TRT Radyo 388.4 - Lalegül FM88.6 - İstanbul FM88.8 - Burç FM89.0 - Joy Turk89.2 - Alem FM89.4 - Radyo Duble89.6 - Müjde FM89.8 - Show Radyo90.0 - Radyo Viva90.2 - A Haber Radyo90.4 - Haberturk Radyo90.6 - Radyo 200090.8 - Süper FM91.0 - Radyo Alaturka91.2 - Radyo Slowtime91.4 - TRT FM91.6 - Radyo Nur91.8 - İstanbul'un Sesi92.0 - Kral FM92.3 - Lig Radyo92.5 - CNN Turk Radyo92.7 - Bloomberg Radyo92.9 - Kanalturk Radyo93.1 - TGRT FM93.3 - Radyo Karadenizin Sesi93.5 - Radyo Mehtap93.7 - FG (Future Generation) Radio93.9 - Medya FM94.1 - Polis Radyosu94.3 - Radyo Ekin94.5 - Rock FM94.7 - Kral Pop FM94.9 - Açık Radyo95.1 - Özgür Radyo95.3 - Slowturk95.6 - TRT Radyo195.8 - Bayram FM96.0 - Lounge FM96.2 - Radyo Eksen96.4 - Cem Radyo96.6 - Yön Radyo96.8 - Radyo Moda97.0 - Radyo Fenerbahçe97.2 - Metro FM97.4 - Radyo Feza97.6 - Radyo Müzik97.8 - Meltem Radyo98.0 - Damga Fm98.2 - Radyo Karadeniz98.4 - Best FM98.6 - Numberone Turk98.8 - Star+99.0 - Karmaturk99.2 - Pal FM99.4 - MaxiMusic99.6 - Zemzem FM99.8 - Powerturk100.0 - Power Fm100.2 - Power Love100.4 - Radyo Fenomen100.6 - Joy FM100.8 - Radyo İlaç101.0 - Capital Radio101.2 - Semerkand Radyo101.4 - Radyo Avrasya101.6 - TRT Nağme101.8 - Radyo Vatan102.0 - Luxury Lounge FM102.2 - Seyr FM102.4 - Number1 FM102.6 - Radyo Planet102.8 - NTV Radyo103.0 - Meteorolojinin Sesi Radyosu103.2 - Özel FM103.4 - TRT Türkü103.6 - Radyo Light103.8 - Dinamo FM104.0 - Radyo D104.2 - Radyo Trafik104.4 - Bizim Radyo104.6 - Radyo 7104.8 - Radyo Ahenk105.0 - Moral FM105.2 - Radyo Cihan105.4 - Radyo Mega105.6 - Baba Radyo105.8 - Radyo imparator106.0 - Pal Station 106106.2 - Virgin Radio Türkiye106.4 - RS (Rusya'nın Sesi) FM106.6 - Radio X106.8 - Samanyolu Haber Radyo107.0 - Radyo Seymen107.2 - Radyo Spor107.4 - Radyo Voyage107.6 - Akra FM107.8 - Radyo Özlem108.0 - Dolunay FMTürk radyoculuğunun 93 yıllık köklü geçmişinden güç alarak Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam eden TRT, 6 Mayıs Radyo Günü'nü tüm radyo ve dinleyicileriyle kutluyor.TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk resmi radyo yayınının 6 Mayıs 1927'de yapılmaya başlanmasından dolayı 6 Mayıs Radyo Günü, 2009'dan itibaren her yıl farklı bir ilde düzenlenen "TRT Radyo Günleri" etkinliğiyle kutlandı.Günümüzde TRT Radyoları, 93 yıllık köklü geçmişinden güç alarak, kamu hizmeti ilke ve esasları rehberliğinde dinleyici odaklı, dinamik yayın anlayışıyla bu alanda öncü rolünü üstleniyor. Farklı kimlik ve formatlarda yayın yapan toplam 16 ulusal ve bölgesel kanallarıyla karasal vericiler, uydu ve internet üzerinden Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuruyor.Alman bilim insanı Heinrich Hertz (1857-1894)1888 yılında elektromanyetik radyasyonun üretilebileceğini ve takip edilebileceğini kanıtlar. Bugün radyo dalgaları olarak bilinen bu radyasyona o dönemde "Hertzian Dalgaları" ya da "aetheric dalgalar" denmekteydi. İngiliz bilim insanı James Clerk Maxwell (1837-1879) 1865 yılında elektronik olarak üretilen radyo dalgalarının yayılma teorisini kurguladı. 1894 yılında Hertz'in ölümünün ardından bilim adamının eski keşifleriyle ilgili makaleler yeniden yayımlanır Amerikalı bilim insanı David Edward Hughes (1831-1900) 1879 yılında, yaptığı basit bir alıcı verici devresi ile kablosuz olarak sinyaller yayınlayıp aldı. Keşfinin insanlık için ne kadar önemli olduğunun henüz farkında değildi ve bu deneyiminin sonuçlarını yayımlamak için 20 yıl geçmesini bekledi Günümüzde bir deha olarak kabul edilen Sırp kökenli Amerikalı bilim insanı Nikola Tesla (1856-1943) 1898'de Madison Square Garden'da yapılan bir sergide, bir tekneyi uzaktan kontrol etmek için radyo sinyalleri teknolojisini kullandı. Bu teknolojiyi patentliyen ilk isim oldu İtalyan bilim insanı Guglielmo Marconi (1874-1937) bu konuya ilgi duyar, kendinden önce gelen fizikçi ve araştırmacıların çalışmaları üzerinde değişiklikler yaparak Maxwell'in teorisini pratikte uygular ve radyonun ticari bir başarı kazanmasını sağlar. Tesla ile Marconi arasında uzun süren dava sonunda bu buluşun patenti Yüksek Mahkeme tarafından 1943'te Tesla'ya verildi 1900 yılında Kanadalı bilim insanı Reginald Fessenden (1866-1932) 1906 Noel öncesinde ilk radyo yayınını yaptı. Massachusetts Brant Rock'dan bir radyo sinyali gönderdi. Bu sinyali denizdeki bazı telsizciler, bu sinyali ses ve müzik olarak duydular. Bu, ses modülasyonlu ilk iletimdiBir zamanlar ülkemizin dünyaya açılan tek penceresi olan İstanbul Radyosunun ilk stüdyosu Sirkeci'deki Büyük Postane'nin üstünde, beş kilowatlık vericisi de Eyüp'ün Osmaniye (Hasdal) köyündeydi. İstanbul Radyosu'nun ilk dönem programları önceleri haftada üç gündü ve akşamları yapılıyordu. Radyonun sanatçı kadrosu da keman, klarnet, kanun, ut ve iki okuyucudan oluşuyordu.İlk İstanbul Radyosunda görev alanlardan bazıları. Arka sırada soldan sağa Udi Nevres Bey, Tamburi Refik Fersan, Ali Rıza Şengel, Mesut Cemil ve Selahattin Demircioğlu. Oturanlar soldan sağa udi Hayriye Hanım, kanuni Vecihe Daryal ve kemençeci Ruşen Ferit Kam.İlk İstanbul Radyosunda görev alanlardan bazıları. Arka sırada soldan sağa Udi Nevres Bey, Tamburi Refik Fersan, Ali Rıza Şengel, Mesut Cemil ve Selahattin Demircioğlu. Oturanlar soldan sağa udi Hayriye Hanım, kanuni Vecihe Daryal ve kemençeci Ruşen Ferit Kam. | Kaynak: İstanbul Radyosu /Anılar,Yaşantılar adlı kitapİstanbul Radyosunun birinci dönem yayınları 1936 yılında sona erdi.Ancak Atatürk'ün 1936 yılında meclisi açış nutkunda radyo yayınları konusuna değinmesi ve radyoculuğun devlet eliyle yürütülmesini dilemesi hükümeti harekete geçirdi. Ve aynı yıl bugünkü Ankara Radyosu binasının temeli atıldı. Ankara Radyosu Cumhuriyet'in 15. yıl dönümünde, 28 Ekim 1938 tarihinde dönemin Nafia Bakanı Ali Çetinkaya'nın konuşmasıyla yayına başladı.Fakat İstanbul, radyo yayınları için büyük önem taşıyordu. Halk da radyo yayınlarının yeniden başlaması yolunda hükümete baskı yapıyordu.Baskıların artması üzerine PTT, eldeki teçhizatla Beyoğlu Parmakkapı Sokağı'ndaki Ambassador Oteli'nin iki katını kiraladı ve 1936'da İstanbul Radyosu yeniden yayına geçti. Buradaki yayın 1938 yılına kadar sürdü.Ülke İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuzluklarını yaşamaktadır ve olup bitenden haberdar olmak istemektedir. Bu konudaki tek kaynak Ankara Radyosudur.Yurdun büyük bir bölümü Ankara Radyosunu dinlemektedir.Ama bu yayınlar İstanbul'a net ulaşamaz. Bunun üzerine İstanbul Radyosu üçüncü yayın dönemine başlar.Yer bu kez Galatasaray Postanesinin ikinci katıdır.Radyo 1 Haziran 1943'te deneme yayınlarına başlar. Radyonun spikeri, on yaşındayken ilk İstanbul Radyosunu "galenli" radyolardan kulaklıkla dinleyen Selahattin Küçük'tür.İstanbul Radyosu'nun üçüncü yayın dönemi, 31 Mart 1944 akşamı sona erer.1945 yılına gelindiğinde bugünkü İstanbul Radyosunun temeli atılır.İstanbul Radyosu ilk deneme yayınlarının 4-6 Haziran tarihleri arasında Avrupa Güreş Şampiyonasında yapar. İlk naklen güreş yayınını Eşref Şefik anlatır.Üç günlük deneme yayını başarılı geçince Basın Yayın Genel Müdürlüğü hazırlıklarını hızlandırır ve kadrolaşma aşamasına geçilir. Radyoya müdür olarak Hasan Refik Ertuğ atanır. 1 Eylül 1949'da resmen deneme yayınlarına başlanır ve nihayet 19 Kasım 1949'da düzenli yayınlara geçilir.O gün saat 19.00'da yayın İstiklal Marşı'yla açılır. Spiker yine Selâhattin Küçük'tür. Küçük açılışı "Burası İstanbul Radyosu. 428 metre,701 kilosikl.TAW. Muhterem dinleyiciler bu akşamki yayınımıza başlıyoruz." anonsuyla yapar ve sonra dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün plağa kaydedilmiş konuşması yayımlanır.