Canlı maç izle bein Sports 1, Gaziantep Fenerbahçe maçı izle skor

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Gaziatenp ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia'nın, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra (En son 12 Kasım 2022'de 1 gol attığı ve 2-1 kazanılan Giresunspor maçında oynadı.) Süper Lig'de ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası'na kadar sarı-lacivertli formayla 13 gol atan Valencia, kupa sonrasında Trabzonspor 'a 2-0 (d) ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan girmişti. Ekvadorlu forvet, Gaziantep FK maçında skora katkı sağlayıp, takımını tekrar havaya sokmaya çalışacak.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. AVAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Esat Sancaktar görev yapacak.Spor Toto Süper Lig 18. hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor. Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Bardakçı bu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalı oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de yeni transfer Samet Akaydin maç kadrosuna alındı. Sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile Joao Pedro'nun yanı sıra cezalı İrfan Can kadroda yer alamayacak. Galatarasay maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen ve 2 maç cezası onanan İrfan Can Kahveci, bu maçta oynayamayacak.Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Halil İbrahim, Furkan, Veliu, Jevtovic, Sagal, Merkel, FigueiredoAltay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Valencia, King, BatshuayiSpor Toto Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Fenerbahçe ile toplamda 6 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Fenerbahçe 2'sini ise Gaziantep FK kazandı. Süper Lig'de çıktığı 2019-2020 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5-0 mağlup olan Gaziantep FK, sezonunun ikinci maçında ise rakibine sahasında 2-0 yenildi. 2020-2021 sezonunda evinde Fenerbahçe'yi taraftarının desteğiyle 3-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda ise aynı skorla rakibine mağlup oldu. Geçen sezonun ilk maçında evinde sarı-lacivertli takımı 3-2 yenen Güneydoğu temsilcisi, ligin ikinci yarısında ise rakibine deplasmanda aynı skorla yenildi. Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanmayı başardı.-Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda çıktığı 13 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 6'şar mağlubiyet ve beraberlik aldı.Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gaziantep FK maçında kart görmeleri halinde bir sonraki maçın kadrosunda yer alamayacak. Gaziantep'te ise Günay Güvenç ve Figueiredo'nun 3 sarı kartı bulunuyor. Güvenç ve Figueiredo, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 20. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.Gaziantep FK deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak Fenerbahçe'de Arda Güler'in de Jorge Jesus tarafından görevlendirilmesi bekleniyor. Son olarak Dünya Kupası arası öncesi Giresunspor maçında sadece 3 dakika süre alabilen 17 yaşındaki yıldızın, Gaziantep karşısında süre alacağı ifade edildi. İlk 11'de olmasa bile genç yeteneğin maçın ikinci yarısında süre alması planlanıyor. İrfan Can Kahveci'nin cezalı olması sebebiyle de Arda büyük önem kazanıyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de bugün oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına seslendi. Ligde yeniden bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini belirten Portekizli teknik adam, "Bize her zaman destek veren taraftarlarımız son haftalarda aldığımız sonuçlarla üzdük. Lig uzun bir maraton, önümüze bakacağız. Hedeflerimize inanmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak ve yeniden liderliği almak için aynı birliktelikle, her zamankinden daha fazla çalışarak, kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ligde geçen hafta Galatasaray derbisinde 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle şu anda sarı-kırmızılıların 7 puan gerisinde yer alıyor.Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydin, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer alacak. 28 yaşındaki stoper, Antep'te yedek kulübesinde yer alacak. Antep deplasmanında sakatlıktan yeni dönen Joao Pedro'nun yanı sıra uzun süredir sahalardan uzak kalan Nazım Sangare forma giyemeyecek. Derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtan men cezası alan İrfan Can Kahveci de kadroda yok. Ev sahibinde de Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı bulunuyor.