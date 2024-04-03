Canlı maç izle bein Sports 1, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı izle linki
Haber Tarihi: 03 Nisan 2024 20:07 -
Güncelleme Tarihi:
03 Nisan 2024 20:07
Canlı maç izle bein Sports 1, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı izle linki
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı şifresiz izle | Fenerbahçe Adana Demirspor maçı kaçak olarak Selçuk Sports, İnat TV, Netspor, Taraftarium24'den izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında MKE Adana Demirspor ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Adana Demirspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izleme detayları...
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko Adana Demirspor XI: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli
Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.
SINIRDA 9 İSİM
Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
ADANA DEMİRSPOR'DA SON DURUM
Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 12 beraberlikle 39 puan toplayarak haftaya 9. sırada giren Akdeniz ekibi, 79 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında iyi sonuç almaya çalışacak. Deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile sahasında oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Adana ekibi, ligdeki son 3 maçından 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan elde etti.
FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR : 40. RANDEVU
Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 40. kez rakip olacak. İki ekip, bugüne kadar ligde 39 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Adana temsilcisi ise 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşma berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 39 maçta attığı 76 gole, Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.
KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÖNDE
Fenerbahçe, ev sahibi olduğu müsabakalarda rakibine önemli üstünlük kurdu. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 19 lig karşılaşmasından 13'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor 2 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi. Sarı-lacivertliler, iç sahada kalesinde 14 gol görürken, rakip fileleri 50 kez sarstı.
FARKLI GALİBİYETLER FENERBAHÇE'DEN
Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü. 1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti. İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu. Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.
FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Emre Malok oldu.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
*Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan ve King maç kadrosunda yer almadı. Sarı kart cezası bulunan Osayi Samuel de forma giyemeyecek.