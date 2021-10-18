CANLI: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes'i konuk ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
CANLI: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2021 20:12
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes'i ağırlıyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele, saat 20.15'te başladı.

FENEBAHÇE BEKO 19-14 ANADOLU EFES

*İlk çeyrek oynanıyor...

İki takım da ligde geride kalan 3 maçını galibiyetle tamamlarken, haftaya Anadolu Efes averajla lider, Fenerbahçe Beko ikinci sırada girdi.

Ligde oynadıkları son maçlarda Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 78-77 yenerken, Fenerbahçe Beko da Bahçeşehir Koleji'ni 79-78 mağlup etti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.