Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk ediyor.
Beşiktaş ile Anadolu Efes arasındaki seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor. Kazanan takım finale yükselecek ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.
CANLI: 2. ÇEYREK
BEŞİKTAŞ: 48
ANADOLU EFES: 40
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Beşiktaş ile Anadolu Efes arasındaki seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor. Kazanan takım finale yükselecek ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.
CANLI: 2. ÇEYREK
BEŞİKTAŞ: 48
ANADOLU EFES: 40
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<