CANLI: Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Kazanan takım finale yükselecek.

calendar 14 Haziran 2025 20:21 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 21:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk ediyor.

Beşiktaş ile Anadolu Efes arasındaki seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor. Kazanan takım finale yükselecek ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

CANLI: 2. ÇEYREK

BEŞİKTAŞ: 48
ANADOLU EFES: 40

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