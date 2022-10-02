CANLI| Anadolu Efes - Galatasaray

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi birinci hafta maçında Galatasaray Nef'i konuk ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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CANLI| Anadolu Efes - Galatasaray
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02 Ekim 2022 01:56
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi birinci hafta maçında Galatasaray Nef'i konuk ediyor.

Saat 13:00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan karşılaşma, beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanıyor. 

CANLI SKOR;

ANADOLU EFES: 38
GALATASARAY NEF: 33 

(DEVRE)

1. Çeyrek sonucu: 15-9
2. Çeyrek sonucu: 23-24

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