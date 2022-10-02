CANLI| Anadolu Efes - Galatasaray

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi birinci hafta maçında Galatasaray Nef'i konuk ediyor.
Saat 13:00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan karşılaşma, beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR;
ANADOLU EFES: 38
GALATASARAY NEF: 33
(DEVRE)
1. Çeyrek sonucu: 15-9
2. Çeyrek sonucu: 23-24
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Saat 13:00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan karşılaşma, beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR;
ANADOLU EFES: 38
GALATASARAY NEF: 33
(DEVRE)
1. Çeyrek sonucu: 15-9
2. Çeyrek sonucu: 23-24
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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