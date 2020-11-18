Çağdaş Atan'dan Sergen Yalçın paylaşımı: 'Ustam'

Çağdaş Atan'ın Sergen Yalçın paylaşımı https://t.co/zudjMcDUY9



— Sporx (@sporx) November 17, 2020

Süper Lig'in ilk 8 haftasında topladığı 17 puanla zirvede bulunan ve 1 maç eksiği bulunan Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Çağdaş Atan oldu. Sezon başında göreve getirilen genç teknik adam, başarılı performansla futbol kamuoyunun takdirini topladı.Atan, sosyal medya hesabından bir dönem yardımcılığını yaptığı Sergen Yalçın ile ilgili bir paylaşım yaptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Twitter hesabından Yalçın ile bir fotoğrafını paylaşarak "ustam" notunu düştü. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.Sergen Yalçın ile Çağdaş Atan; Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta birlikte görev aldı.