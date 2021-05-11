Ç.Rizespor, G.Antep'i devirdi

Süper Lig'de küme kalmayı garantileyen iki takım Gaziantep FK ve Ç.Rizespor karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ç.Rizespor, G.Antep'i devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2021 22:27
Süper Lig'de Gaziantep FK ile Rizespor karşıya geldi. Kümede kalmayı garantileyen iki takımın mücadelesinde kazanan 5-4'lük skorla Çaykur Rizespor oldu. 

Çaykur Rizespor'un gollerini 6. dakikada Tunay Torun, 31. dakikada İsmail Köybaşı, 45. dakikada Soderlund, 59. dakikada penaltıdan Sabo ve 79. dakikada Samudio kaydetti. Gaziantep'in golleri 47. dakikada Maxim ve 48. ve 86. dakikada Muhammet Demir, 88. dakikada Djilbodji geldi. 

Gaziantep FK sezonun son hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek; Çaykur Rizespor ise kendi sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.