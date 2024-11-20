Haber Tarihi: 20 Kasım 2024 16:12 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 16:12

Buz Devri 6 ne zaman çıkacak?

2002 yılında yayına girdiği tarihten itibaren animasyon dünyasına yeni bir bakış açısı getiren Buz Devri serisinin yeni filmi için ilk resmi işaret geldi. Buz Devri 6 yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Buz Devri 6 ne zaman çıkacak?

Buz Devri 6 ne zaman çıkacak?
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Yayınlandığı günden bu zamana severek izlenen Buz Devri serisinin 6. filmi için start verildi. Bu zamana kadar 5 film ve bir yan filmden oluşan seride Buz Devri 6 ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar..

BUZ DEVRİ 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Buz Devri serisinde efsaneleşen karakter Sid'i seslendiren, seslendirme sanatçısı John Leguizamo katıldığı bir Wait, Wait…Don't Tell Me! adlı programda Buz Devri 6 filminin yapım aşamasında olduğunun müjdesini verdi.

John Leguizamo, Buz Devri 6 filminin hikayesi ve diğer detaylarına dair bilgi vermezken yeni bir maceranın izleyicileri beklediğini duyurdu.

Buz Devri 6'nın kesin vizyon tarihi ise daha sonra açıklanacak.
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