Buz Devri 6 ne zaman çıkacak?

Yayınlandığı günden bu zamana severek izlenen Buz Devri serisinin 6. filmi için start verildi. Bu zamana kadar 5 film ve bir yan filmden oluşan seride Buz Devri 6 ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar..



BUZ DEVRİ 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Buz Devri serisinde efsaneleşen karakter Sid'i seslendiren, seslendirme sanatçısı John Leguizamo katıldığı bir Wait, Wait…Don't Tell Me! adlı programda Buz Devri 6 filminin yapım aşamasında olduğunun müjdesini verdi.



John Leguizamo, Buz Devri 6 filminin hikayesi ve diğer detaylarına dair bilgi vermezken yeni bir maceranın izleyicileri beklediğini duyurdu.



Buz Devri 6'nın kesin vizyon tarihi ise daha sonra açıklanacak.

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