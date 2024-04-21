Haber Tarihi: 21 Nisan 2024 14:52 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 14:52

Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? 2024 MEB İOKBS cevap anahtarı açıklandı mı? Ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf cevap kitapçığı görüntüleme

Bursluluk sınavı cevap anahtarı, bugün Türkiye genelinde düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim bursluluk sınavının tamamlanmasıyla gündem oldu. Sınava katılan 5,6,7,8,9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri derslerden yöneltilen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek istiyor. Peki Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2024 açıklandı mı? İOKBS soruları ve cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte, Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı…

Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? 2024 MEB İOKBS cevap anahtarı açıklandı mı? Ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf cevap kitapçığı görüntüleme
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İOKBS soruları ve cevapları için heyecanlı geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere sağlanan burslardan yararlanmak isteyen binlerce öğrenci bugün düzenlenen sınavlarda ter döküyor. Sınavlarda özellikle Türkçe ve Matematik gibi derslerden yöneltilen soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen adaylar, sınav sonrasında cevap anahtarına yoğunlaşıyor. Bursluluk sınavı cevap anahtarı Ortaokul 5,6,7,8 ile Lise 9,10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için ayrı ayrı duyurulacak. Bursluluk sınavı cevap anahtarı, internet üzerinden erişime açılacak. Soruların yer aldığı evraklar, öğrenciler tarafından sınav çıkışında gözetmenlere teslim edilecek. Bursluluk sınavı tamamlandıktan sonra değerlendirme işlemleri başlayacak ve sınav sonuçları 17 Mayıs'ta erişime açılacak. Peki 2024 Bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte, bursluluk sınavı cevap anahtarı sorgulama yöntemi…

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Bursluluk sınavı 21 Nisan Pazar günü sabah saat 10:00'da başladı. Türkiye genelinde yapılan oturumlar henüz sona ermedi. Bursluluk sınavı 5,6,7,8. sınıf öğrencileri için 100 dakika sürerken lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri için 120 dakika olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl sınavların tamamlanmasının ardından cevap anahtarını erişime açıyor. İOKBS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bursluluk sınavı soruları ve cevaplarının en geç 22 Nisan Pazartesi gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili MEB'den bilgilendirme geldiğinde detaylar eklenecektir.

İOKBS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "İOKBS soruları ve cevapları yayınlandı" duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden cevap anahtarına ulaşabilecek.

Bursluluk sınavı cevap anahtarı, her sınıf için ayrı ayrı olacak. Adaylar telefon, tablet, bilgisayar ve internet bağlantısı olan diğer araçlarla cevap anahtarına erişim sağlayabilecek.

Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranının en alt kısmında soruların 4 seçenekli şıklar arasından doğru yanıtı yer alacak.

Adaylar bursluluk sınavı cevap anahtarıyla birlikte Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler A-B cevap anahtarını görüntüleyebilecek.

Önemli: Aşağıdaki bağlantılar, Bakanlık tarafından cevap anahtarı açıklandığında aktif hale getirilecektir.

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıflar B Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS SINAVI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girilmesi, cevap kağıdının sınav evrakı zarfın çıkmaması veya zarar görmüş olması, geeçrli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi, başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, öğrencinin üzerinde kullanımı yasak olan cihazlarla sınava girmesi, sınav kutuları dışında farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, öğrencinin başka bir öğrenciden veya dökümandan kopya çektiğinin veya verdiğinin sınav görevlilelerince tespit edilmesi gibi durumlarda öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ DERSTEN KAÇ SORU SORULDU?

5,6,7. SINIFLAR

Türkçe 20
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 20

8. SINIF VE HAZIRLIK SINIFI

Türkçe 20
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 20

9,10, 11. SINIFLAR

Türk Dili ve Edebiyatı 25
Matematik 25
Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 25
Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25

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