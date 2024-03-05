Bülent Cihantimur kimdir? Dr. Bülent Cihantimur eşi Eylem Tok ve çocuğu kim?

Ünlü isimlerin estetik operasyonlarını gerçekleştirmesiyle bilinen 'Doctor B.' lakaplı Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur'un hayatı araştırılıryor. Peki, Bülent Cihantimur kimdir, kaç yaşında, nereli? Dr. Bülent Cihantimur eşi ve çocuğu kim?

Op. Dr. Bülent Cihantimur aslen 1970yılında Kars'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yapmış, Estetik plastik cerrahi uzmanı oldu.

Bir süre, İngiltere St. Lawrance Hospital'da çalışmıştır. Daha sonra, 1999 yılında Estetik International'ı kuran Op. Dr. Bülent Cihantimur Estetik International Sağlık Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Bugüne kadar Yurtiçi ve Yurtdışı'nda plastik cerrahi mecmualarında yayınlanmış olan bir çok makalesi bulunuyor Ayrıca bir çok estetik ve kozmetik cerrahi derneğine üyeliğinin yanı sıra, Bursa'da yayınlanan bazı sanat ve magazin dergilerinde köşe yazarlığı yaptı. Bursa Tabib Odası, Estetik Plastik Cerrahi Derneği ve Türk Kalp Vakfı üye olduğu bazı derneklerdir.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur 2018 yılında Fashion Tv tarafından verilen yılın en başarılı estetik cerrahi uzmanı ödülünü aldı.

• Cihantimur Yağ Transfer Sistemi

• Popo Büyütme

• Total Vücut Şekillendirme

• Genital Güzelleştirme

• Örümcek Ağı Estetiği

• Organik Saç Ekimi

• Meme Güzelleştirme

• Bacak Güzelleştirme

• Basit Burun Estetiği

• Tetik Parmağının Ameliyatsız Tedavisi.

• İple Kepçe Kulak Estetiği

Bülent Cihantimur, yazar Eylem Tok ile dünyaevine girdi. Bu evliliğinden Timur Cihantimur adında bir oğlu dünyaya geldi.