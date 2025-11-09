Haber Tarihi: 09 Kasım 2025 10:22 - Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 10:22

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Kasım 2025

Bugün (9 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 9 Kasım maç takvimi

9 Kasım Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 9 Kasım Pazar günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 9 Kasım maç takvimi

9 KASIM GÜNÜN MAÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG
14:30 – F. Karagümrük - Konyaspor
17:00 – Kocaelispor - Galatasaray
20:00 – Fenerbahçe - Kayserispor
20:00 – Samsunspor - Eyüpspor

TRENDYOL 1. LİG
13:30 – Adana Demirspor - Keçiörengücü
13:30 – Erzurumspor - Esenler Erokspor
16:00 – Pendikspor - Ümraniyespor
19:00 – Çorum FK - Iğdır FK

İngiltere Premier Lig
17:00 – Aston Villa - Bournemouth
17:00 – Brentford - Newcastle
17:00 – Crystal Palace - Brighton
17:00 – Not. Forest - Leeds United
19:30 – Man. City - Liverpool

İspanya LaLiga

16:00 – Ath. Bilbao - Real Oviedo
18:15 – Rayo Vallecano - Real Madrid
20:30 – Mallorca - Getafe
20:30 – Valencia - Real Betis
23:00 – Celta Vigo - Barcelona

