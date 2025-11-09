Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Kasım 2025

9 Kasım Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 9 Kasım Pazar günün maçları listesi...9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 9 Kasım maç takvimiTRENDYOL SÜPER LİG14:30 – F. Karagümrük - Konyaspor17:00 – Kocaelispor - Galatasaray20:00 – Fenerbahçe - Kayserispor20:00 – Samsunspor - EyüpsporTRENDYOL 1. LİG13:30 – Adana Demirspor - Keçiörengücü13:30 – Erzurumspor - Esenler Erokspor16:00 – Pendikspor - Ümraniyespor19:00 – Çorum FK - Iğdır FKİngiltere Premier Lig17:00 – Aston Villa - Bournemouth17:00 – Brentford - Newcastle17:00 – Crystal Palace - Brighton17:00 – Not. Forest - Leeds United19:30 – Man. City - Liverpoolİspanya LaLiga16:00 – Ath. Bilbao - Real Oviedo18:15 – Rayo Vallecano - Real Madrid20:30 – Mallorca - Getafe20:30 – Valencia - Real Betis23:00 – Celta Vigo - Barcelona