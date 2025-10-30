Haber Tarihi: 30 Ekim 2025 11:26 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 30 Ekim 2025
Bugün (30 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 30 Ekim maç takvimi
30 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 30 Ekim Perşembe günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
30 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 30 Ekim maç takvimi
30 EKIM GÜNÜN MAÇLARI
İtalya - Serie A
20:30 Cagliari - Sassuolo (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
22:45 Pisa - Lazio (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:15 Damac FC - Al Fateh
20:30 Al Ahli Jeddah - Al Riyadh (TRT Spor)
20:30 Al Kholood - Neom SC
30 EKİM ZTK MAÇLARI
Türkiye Kupası 3.Tur
13:00 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor
13:00 Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (ASPOR)
13:30 1926 Bulancakspor - Iğdır FK
14:45 Zonguldakspor FK - Bodrum FK (ASPOR)
18:00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor (ASPOR)
20:30 Konyaspor - 12 Bingölspor (ASPOR)
