Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 30 Ekim 2025

30 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 30 Ekim Perşembe günün maçları listesi...



BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?



30 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 30 Ekim maç takvimi



30 EKIM GÜNÜN MAÇLARI



İtalya - Serie A



20:30 Cagliari - Sassuolo (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)



22:45 Pisa - Lazio (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)



Suudi Arabistan - Pro Lig



18:15 Damac FC - Al Fateh



20:30 Al Ahli Jeddah - Al Riyadh (TRT Spor)



20:30 Al Kholood - Neom SC



30 EKİM ZTK MAÇLARI



Türkiye Kupası 3.Tur



13:00 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor



13:00 Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (ASPOR)



13:30 1926 Bulancakspor - Iğdır FK



14:45 Zonguldakspor FK - Bodrum FK (ASPOR)



18:00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor (ASPOR)



20:30 Konyaspor - 12 Bingölspor (ASPOR)

