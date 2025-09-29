Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 29 Eylül 2025

Trendyol Süper Lig

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor

17.00 İmaj Altyapı Van Spor FK-Amed SK

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor

20.00 Adana Demirspor SMS Grup Sarıyerspor

İngiltere - Premier Lig

22.00 Everton-West Ham United

İspanya - LaLiga

22.00 Valencia-Real Oviedo

İtalya - Serie A

19.30 Parma-Torino

21.45 Genoa-Lazio

29 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 29 Eylül Pazartesi günün maçları listesi...