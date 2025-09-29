Haber Tarihi: 29 Eylül 2025 11:26 -
Güncelleme Tarihi:
29 Eylül 2025 11:26
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 29 Eylül 2025
Bugün (29 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 29 Eylül maç takvimi
29 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 29 Eylül Pazartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
29 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 29 Eylül maç takvimi
29 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI Trendyol Süper Lig20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (beIN Sports 1)Trendyol 1. Lig14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor17.00 İmaj Altyapı Van Spor FK-Amed SK20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor20.00 Adana Demirspor SMS Grup Sarıyersporİngiltere - Premier Lig22.00 Everton-West Ham Unitedİspanya - LaLiga22.00 Valencia-Real Oviedoİtalya - Serie A19.30 Parma-Torino21.45 Genoa-Lazio
