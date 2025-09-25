Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 25 Eylül 2025

UEFA Avrupa Ligi

19:45 Go Ahead Eagles - FCSB (TRT Tabii Spor 1)

19:45 Lille - Brann (TRT Tabii Spor)

22:00 Stuttgart - Celta Vigo (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Rangers - Genk (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Utrecht - Lyon (TRT Spor)

22:00 Salzburg - Porto (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Young Boys - Panathinaikos (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Aston Villa - Bologna (TRT Tabii Spor)

1. Lig

17:00 Sivasspor - Adana Demirspor (TRT Spor)

20:00 Amed SK - Sarıyer (TRT Spor)

20:00 Pendikspor - Sakaryaspor (TRT Tabii Spor 6)

İspanya - LaLiga

20:30 Osasuna - Elche

22:30 Real Oviedo - Barcelona

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:10 Khaleej - Al Taawon

18:25 Al Shabab Riyadh - Al Kholood

21:00 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud

25 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 25 Eylül Perşembe günün maçları listesi...25 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 25 Eylül maç takvimi