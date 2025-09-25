Haber Tarihi: 25 Eylül 2025 12:40 -
Güncelleme Tarihi:
25 Eylül 2025 12:40
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 25 Eylül 2025
Bugün (25 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 25 Eylül maç takvimi
25 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 25 Eylül Perşembe günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
25 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 25 Eylül maç takvimi 25 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI UEFA Avrupa Ligi19:45 Go Ahead Eagles - FCSB (TRT Tabii Spor 1)19:45 Lille - Brann (TRT Tabii Spor)22:00 Stuttgart - Celta Vigo (TRT Tabii Spor 2)22:00 Rangers - Genk (TRT Tabii Spor 3)22:00 Utrecht - Lyon (TRT Spor)22:00 Salzburg - Porto (TRT Tabii Spor 1)22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 5)22:00 Young Boys - Panathinaikos (TRT Tabii Spor 4)22:00 Aston Villa - Bologna (TRT Tabii Spor)1. Lig17:00 Sivasspor - Adana Demirspor (TRT Spor)20:00 Amed SK - Sarıyer (TRT Spor)20:00 Pendikspor - Sakaryaspor (TRT Tabii Spor 6)İspanya - LaLiga20:30 Osasuna - Elche22:30 Real Oviedo - BarcelonaSuudi Arabistan - Pro Lig18:10 Khaleej - Al Taawon18:25 Al Shabab Riyadh - Al Kholood21:00 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud
