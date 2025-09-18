Haber Tarihi: 18 Eylül 2025 10:10 - Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 10:10

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Eylül 2025

Bugün (18 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 18 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Eylül 2025
18 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 18 Eylül Perşembe günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

18 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 18 Eylül maç takvimi

18 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

14.30 Düzcespor-Pendikspor (A Spor)

17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (A Spor)

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (A Spor)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

19.45 Club Brugge-Monaco (Tabii ve TRT 1)

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting CP-Kairat

22.00 Manchester City-Napoli

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)

Suudi Arabistan Pro Lig

18.40 Al Taawon-Al Ettifaq

18.40 Al Kholood-Damac FC

21.00 Neom SC-Al Akhdoud

