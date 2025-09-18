Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Eylül 2025

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

14.30 Düzcespor-Pendikspor (A Spor)

17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (A Spor)

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (A Spor)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

19.45 Club Brugge-Monaco (Tabii ve TRT 1)

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting CP-Kairat

22.00 Manchester City-Napoli

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)

Suudi Arabistan Pro Lig

18.40 Al Taawon-Al Ettifaq

18.40 Al Kholood-Damac FC

21.00 Neom SC-Al Akhdoud

18 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 18 Eylül Perşembe günün maçları listesi...18 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 18 Eylül maç takvimi