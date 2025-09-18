Haber Tarihi: 18 Eylül 2025 10:10 -
Güncelleme Tarihi:
18 Eylül 2025 10:10
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Eylül 2025
Bugün (18 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 18 Eylül maç takvimi
18 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 18 Eylül Perşembe günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
18 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 18 Eylül maç takvimi 18 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur14.30 Düzcespor-Pendikspor (A Spor)17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (A Spor)20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (A Spor)UEFA Şampiyonlar Ligi19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen19.45 Club Brugge-Monaco (Tabii ve TRT 1)22.00 Newcastle United-Barcelona22.00 Sporting CP-Kairat22.00 Manchester City-Napoli22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)Suudi Arabistan Pro Lig18.40 Al Taawon-Al Ettifaq18.40 Al Kholood-Damac FC21.00 Neom SC-Al Akhdoud
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.