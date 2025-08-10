Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 10 Ağustos 2025

10 Ağustos Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 10 Ağustos Pazar günün maçları listesi...



BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?



10 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 10 Ağustos maç takvimi



10 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI



19:00 Rizespor - Göztepe

21:30 Eyüpspor - Konyaspor

16:30 Bandırmaspor - Sakaryaspor

19:00 Boluspor - Vanspor FK

21:30 Bodrum FK - Pendikspor

21:30 Çorum FK - Amed SK

22:00 Barcelona - Como

15:30 Ajax - Telstar

17:00 Chelsea - Milan

18:30 Dortmund - Juventus

22:00 Villarreal - Aston Villa

Haber ile daha fazlasına ulaşın: