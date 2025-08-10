Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 10 Ağustos 2025

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2025 17:58 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 17:58

Bugün (10 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 10 Ağustos maç takvimi

10 Ağustos Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 10 Ağustos Pazar günün maçları listesi...

10 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 10 Ağustos maç takvimi

19:00 Rizespor - Göztepe
21:30 Eyüpspor - Konyaspor
16:30 Bandırmaspor - Sakaryaspor
19:00 Boluspor - Vanspor FK
21:30 Bodrum FK - Pendikspor
21:30 Çorum FK - Amed SK
22:00 Barcelona - Como
15:30 Ajax - Telstar
17:00 Chelsea - Milan
18:30 Dortmund - Juventus
22:00 Villarreal - Aston Villa
