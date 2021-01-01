Bucks, GM'i Jon Horst ile uzun vadeli kontrat yaptı!

Milwaukee Bucks genel menajeri Jon Horst, Bucks ile uzun vadeli bir uzatma konusunda anlaştığını açıkladı.



Horst, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin podcast'inde yer aldığı sırada takımla uzun vadeli bir uzatma imzaladığını doğruladı:



"Marc Lasry, Wes Edens, Jamie Dinan, Mike Fascitelli ile bu adamların benim, ailem ve kariyerim için yaptıkları ve bana verdikleri bu fırsat için, onlara sonsuza kadar minnettar olacağım."



2019'da NBA'de Yılın Yöneticisi ödülünü kazanmış olan Horst, takımdaki genel menajerlik görevinin beşinci yılına başlayacak. Milwaukee'deki görev süresi boyunca Horst, Jrue Holiday ve Brook Lopez gibi önemli imzaların yanı sıra iki kez Yılın Koçu seçilmiş olan Mike Budenholzer'ın da işe alınmasından sorumlu olan kişi olmuştu.



38 yaşındaki Horst, Bucks organizasyonunda yükselmeden önce Detroit Pistons ile çalışmıştı.



