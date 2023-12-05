Bu hafta sonu yağmur var mı, yağacak mı? (9-10 Aralık)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aralık ayı tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı görünmüyor. Aralık ayında sağanak yağış ve kuvvetli soğuk bekleniyor.Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini paylaştı. Şen'in paylaşımları şöyle:"Bugün Pazartesi Marmara Ege ve Batı Karadeniz bölgesinde yağmur var. Sıcaklık 10 derece düşerek olması gerekene iniyor Marmarada Poyraz kuvvetli dolayısıyla hissedilen sıcaklık daha düşük. Yağmur Edirne, Kırklareli Tekirdağ Çanakkale Edremit körfezi İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli."Bu hafta salı günü hariç Ülkede yağış var. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde. Çarşamba ve hafta sonu doğu Anadolu'da kar yağışı görülecek. Diğer bölgelerde kar yok. İstanbul bugün yağmurlu kuzey ilçelerinde kuvvetli olur. Sıcaklık 11 derece."