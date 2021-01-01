"Boston'ın gözü, Kyle Anderson'ın üzerinde" iddiası

Boston Celtics'in, Memphis Grizzlies forveti Kyle Anderson ile ilgilendiği iddia edildi.



MassLive'dan Brian Robb'a göre Boston, Anderson'ın sona eren sözleşmesinden istifade edebilir ve Memphis ile muhtemel bir anlaşma üzerinde çalışabilir:



"Celtics'in gözleri, lig kaynaklarına göre bir süredir Anderson'ın üzerinde. Memphis'in kanat rotasyonunda çok sayıda genç oyuncusu olduğundan ötürü, sözleşme yılına giren 27 yaşındaki oyuncu karşılığında biraz daha varlık eklemeyi tercih edebilirler.



Anderson'ın geçtiğimiz sezon pasörlüğüyle beraber bir üçlükçü olarak kaydettiği gelişme, kendisini Boston için uyumlu bir oyuncu yapıyor."



Eski UCLA yıldızı, geçtiğimiz sezon Memphis formasıyla çıktığı 69 maçta 12.4 sayı, 5.7 ribaund ve kariyer rekoru olan 3.6 asist ortalamalarını tutturmuştu.



Dört yıllığı 37.2 milyon dolarlık kontratının son yılında bulunan Anderson, 2021-22 sezonunda 9.9 milyon dolar kazanmaya hazırlanıyor.



