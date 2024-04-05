Borsa neden yükseliyor? 5 Nisan BİST neden yükseldi?

Borsa perşembe gününü 2,05% artışla tamamlarken, bugün de 1,61% artışla güne başladı. Saat 13.10 sularında ise BIST 100 endeksi 2,35% yükselişle 9344,82 puandan hareket ediyor.

Bu yazımızda borsa neden yükseliyor? Seçim sonrası borsanın seyrindeki değişimler neden kaynaklandı? Bayramdan sonra borsa yükselir mi? Gibi soruların cevaplarına yanıt arayacağız. Hazırsan başlayalım!

Borsanın ilk etapta yukarı yönlü bir seyir izlememesinin sebebi olarak seçim sonrası ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen mesajların etkili olduğu yorumu yapılabilir. Erdoğan seçim sonrasında yaptığı açıklamada sıkı para politikasına "devam" mesajı veririken, benzer şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Eylül 2023'te açıkladıkları Orta Vadeli Program'a (OVP) uyulacağını ve ana hedeflerinin enflasyonu düşürmek olacağını belirtti.

Bu açıklamalar sıkı para politikasında devamlılık ve buna bağlı artabilecek ekstra faiz maliyetleri sebebiyle borsada dalgalı seyire yol açarken, diğer yandan yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güvenini tazeledi. Bu güven 2 haftadır verilere de yansıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre yabancı yatırımcılar 2 haftadır Borsa İstanbul'da hissede net alım pozisyonunda.

Bir önceki haftada 429 milyon dolar net alımla 8 Aralık haftasından bu yana en yüksek hisse alımını gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 29 Mart ile sona eren haftada da alımlarını sürdürerek nette 266,7 milyon dolarlık hisse aldı.

Diğer yandan yabancı yatırımcıların hisse alımlarının borsanın geneline yayılmadığı görülüyor. Hesaplamalara göre yabancıların alım yaptığı endekslerde bankacılık ve holding endeksi başı çekiyor. Yabancıların genele yayılmayan alımlarının, borsadaki artışı sınırladığı söylenebilir.

Diğer taraftan Ramazan Bayramı sebebiyle önümüzdeki hafta yalnız 1.5 gün süre ile açık olacak borsada nakite geçmek isteyen yatırımcılar için son gün 4 Nisan Perşembe günü idi. Bugün yani 5 Nisan'da işlem yapmak isteyen yatırımcıların işlemleri, borsadaki T+2 kuralı sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.

Borsa 8 Nisan Pazartesi günü tam gün açıkken, 9 Nisan Salı günü arefe sebebiyle yarım gün açık olacak. Bu günlerde işlem yapan yatırımcıların da işlemleri 16 Nisan Salı günü gerçekleşecek.

Borsada takas süresi sebebiyle aradaki zaman içerisinde risk almak istemeyen veya parasını bu süre zarfında nakite geçirerek alternatif araçlarda değerlendirmek isteyen yatırımcıların satış yapmasına yönelik beklentiler mevcuttu. Ancak borsanın dün ve bugünkü yüksek seyrine bakıldığında, yatırımcıların bu tür satışlar yapmadığının görüldüğünü söylemek mümkün.

Mart ayı boyunca 31 Mart'taki yerel seçim belirsizliği sebebiyle borsada dalgalı bir seyir izlenmişti. İlk tepki olarak yukarı yönlü bir seyir izlemeyen borsa, perşembe (dün) ve cuma (bugün) yönünü yukarı çevirdi.