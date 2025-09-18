Haber Tarihi: 18 Eylül 2025 17:53 - Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 17:53

Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (Bugün - 18 Eylül 2025)

Bugün, 18 Eylül 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da (BİST 100) yaşanan sert düşüş, hem yatırımcıları hem de piyasaları yakından takip edenleri endişelendirdi. Peki, bu düşüşün arkasında yatan sebepler neler?

Piyasalarda yaşanan düşüşler genellikle tek bir nedene bağlı olmaz, birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle tetiklenir. Bugünkü düşüşün ana nedenleri arasında şunlar öne çıkıyor:

Küresel Ekonomik Endişeler: Son dönemde küresel piyasalarda artan resesyon (ekonomik durgunluk) endişeleri, gelişmekte olan piyasalardan fon çıkışına neden oluyor. Bu durum, Türkiye gibi ülkelerin borsalarını doğrudan etkiliyor.

Merkez Bankası Faizi Kararları: Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz artırımlarına devam etmesi, riskli varlıklardan (hisselerden) güvenli limanlara (tahvil gibi enstrümanlara) yönelimi hızlandırıyor. Bu durum, Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcı payının azalmasına yol açabiliyor.

Enflasyon ve Fiyat İstikrarı Kaygıları: Yurt içindeki enflasyon rakamları ve hükümetin enflasyonla mücadele politikalarına dair belirsizlikler, yatırımcı güvenini sarsabiliyor.

Jeopolitik Riskler: Bölgesel veya küresel ölçekteki siyasi gerilimler, yatırımcıların risk algısını artırarak borsadan çıkmalarına neden olabiliyor.

Düşüşün Sektörel Etkileri ve Gelecek Beklentileri
Borsada yaşanan bu düşüş, tüm sektörleri aynı oranda etkilemiyor. Bazı sektörler daha dirençli kalırken, bazıları daha sert darbe alabilir. Örneğin, teknoloji ve sanayi şirketleri, küresel ekonomik beklentilere daha duyarlı olabilirken, gıda ve perakende gibi temel ihtiyaç sektörleri daha az etkilenebilir.

Uzmanlar, kısa vadede piyasalardaki oynaklığın devam edebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Ancak, uzun vadede Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinin ve şirket kârlılıklarının, borsanın geleceği için belirleyici olacağı belirtiliyor. Yatırımcıların bu süreçte panik kararlar almaktan kaçınması ve portföy çeşitlendirmesine dikkat etmesi önem taşıyor.

Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Borsadaki düşüşler, uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat yaratabileceği gibi, kısa vadeli yatırımcılar için de riskleri beraberinde getiriyor. Bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler:

Piyasa Takibi: Düşüşün arkasındaki ana haberleri ve veri akışını yakından takip edin.

Panikten Uzak Durun: Duygusal kararlar yerine, rasyonel ve planlı hareket edin.

Uzun Vadeli Bakış Açısı: Şirketlerin temel analizlerini yaparak, uzun vadede değer kazanma potansiyeli olan hisselere odaklanın.
