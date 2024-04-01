Borsa açık mı? Bugün 1 Nisan Borsa İstanbul açık mı?

1 Nisan pazartesi günü Borsa İstanbul açık mı sorusu, yerel seçimler dolayısıyla merak konusu oldu. Seçimlerin 31 Mart tarihinde tamamlanmasının ardından 1 Nisan Pazartesi günü okulların kapalı tutulma ihtimalinin bulunması, diğer resmi kurumlar ve bu kurumlarla ilintili çalışan sektörleri de yakından ilgilendirmeye başladı. Peki, 1 Nisan Pazartesi günü Borsa İstanbul açık mı? Seçimin ertesi günü Borsa İstanbul kapalı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



Borsa İstanbul'dan yapılan resmi açıklamaya göre, 1 Nisan Pazartesi günü BIST'te normal işlem saatleri geçerli olacak. Buna göre, piyasa sabah 10:00'da açılacak ve 16:00'da kapanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edildiğini duyurdu.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.



Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.



Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alan kamu personeli, 1 Nisan Pazartesi idari izinli olacak.



Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, konuya ilişkin kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.



Kararda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22. ve 23. maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından belirlendiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.



Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

