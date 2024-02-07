Bor Şeker halka arz oluyor. Bor Şeker A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri 7 Şubat 2024 bugün başladı. Bor Şeker halka arz hisse fiyatı 26,54 TL olarak belirlenirken hisse kodu da BORSK olarak bildirildi. 'BORSK' hisse adıyla işlem görecek Bor Şeker halka arzının detayları yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Bor Şeker halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, Bor Şeker katılım endeksine uygun mu?



Bor Şeker (BORSK) Akbank'ta var mı, yok mu?



Bor Şeker halka arzı için açıklanan konsorsiyum üyeleri arasında Akbank ve Ak Yatırım yer almıyor. Bu nedenle Akbank üzerinden Bor Şeker halka arzına talepte bulunmak mümkün değil. Dilerseniz konsorsiyum üyesi bankalar üzerinden talepte bulunabilirsiniz.



Talepleri kabul edecek konsorsiyum üyeleri şöyle:



A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.



Bor Şeker halka arzında konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi. Halka arzda her bir pay 26,54 TL'den satışa sunulacak. Toplamda ek satış dahil 70,00,000 TL nominal değerli hisse halka arz edilirken, halka arz büyüklüğü ise 1,85 Milyar TL oldu.



Bor Şeker halka arzının katılım endeksine uygun olduğu bildirildi. Şirketin SPK onaylı izahnamesinde "borsa görüşü" bölümünde bu durum belirtildi.

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