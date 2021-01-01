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Booker koronavirüse yakalandı, kampın başlangıcında yok!

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın KOVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü, antrenman kampının başlangıcını kaçıracağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın KOVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü, antrenman kampının başlangıcını kaçıracağı açıklandı.

NBA antrenman kampları 28 Eylül'de başlarken, Suns'ın hazırlık maçları programı 4 Ekim'de Sacramento Kings'e karşı start alacak. Booker'ın o zamana dek geri dönüp dönemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

24 yaşındaki oyuncu, NBA Finalleri'nde yer aldığı ve Tokyo Olimpiyatları'nda ABD Milli takımı ile altın madalya kazandığı yoğun bir yaz döneminden çıkıyor.

Booker, geçtiğimiz sezon oynadığı 67 maçta %48.4 şut isabeti ile 25.6 sayı, 4.3 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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