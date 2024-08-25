Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.



Bodrum FK, Adil Demirbağ'ın 28. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ege temsilcisinde George Puşcaş 40. dakikada farkı ikiye çıkardı. Konyaspor, Pedrinho'nun ilk yarının uzatma dakikalarında serbest vuruştan attığı golle soyunma odasına 2-1'lik skorla girdi.



Karşılaşmanın ilk yarısında uzun süre gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Bodrum FK, 87. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kenan Özer, 88. dakikada durumu 3-1 yaptı.



Maçta başka gol olmadı ve Bodrum FK, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.



Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Bodrum FK, tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini aldı.



Bu sonucun ardından Bodrum FK, 3 puana yükseldi. Konyaspor da 3 puanda kaldı.



Bodrum FK, ligde bir sonraki haftada Göztepe deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.



Öte yandan Fatih Terim de Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı tribünden takip etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Puşcaş'ın ceza sahası içindeki vuruşunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.



28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'nin kullandığı kornerde ceza sahasına gelen topa ters bir kafa vuruşu yapan Adil Demirbağ, topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.



31. dakikada TÜMOSAN Konyaspor'un sol kanattan atağında Pedrinho, ceza sahasına orta yaptı. Adil Demirbağ'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.



40. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Puşcaş, kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı. Puşcaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



45+4. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, farkı 1'e indirdi. Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta top, filelere gitti: 2-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada Sipay Bodrum FK'nin kazandığı korner atışında ceza sahasındaki Musah Mohammed'in kafa vuruşunda, top kaleci Slowik'te kaldı.



53. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, kaleci Slowik kornere çeldi.



85. dakikada Ege Bilsel'e ceza sahasında yapılan müdahalenin ardından Sipay Bodrum FK penaltı kazandı.



88. dakikada Kenan Özer'in penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.



90+3. dakikada TÜMOSAN Konyaspor atağında ceza sahası içinde Ndao'nun vuruşunda, topu kaleci Sousa çeldi.



Teknik direktör Fatih Terim'in de izlediği müsabaka, Sipay Bodrum FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Bodrum temsilcisi, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.





Stat: Bodrum İlçe



Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Şener, Bersan Duran



Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 76 Ege Bilsel), Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Samet Yalçın (Dk. 83 Obekpa), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 83 Celustka), Dimitrov (Dk. 83 Kenan Özer), Puşcaş (Dk. 74 Celal Dumanlı)



TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Damjanovic (Dk. 46 Boateng), Guilherme, Jevtovic, Oğulcan Ülgün (Dk. 79 Emrehan Gedikli), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Melih İbrahimoğlu), Aleksic (Dk. 65 Ndao), Umut Nayir



Goller: Dk. 28 Adil Demirbağ (Kendi kalesine), Dk. 40 Puşcaş, Dk. 88 Kenan Özer (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+4 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 43 Samet Yalçın, Dk. 90+1 Kenan Özer (Sipay Bodrum FK), Dk. 47 Jevtovic , Dk. 90+1 Slowik (TÜMOSAN Konyaspor)













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